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بورصة وشركات
تعاملات العرب تتخطي المليار جنيه لدى هيرميس
الأحد 01 أكتوبر 2017 04:04 م
هيرميس
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هيرميس
جهاد سالم:
نفذت شركة هيرميس للوساطة المالية 26.5% من تعاملات العرب بسوق الأوراق المالية، خلال سبتمبر الماضي، بقيمة 1.09 مليار جنيه، لتحتل المرتبة الأولي بين شركات السمسرة العاملة بالسوق، وبذلك تصبح الشركة الوحيدة التى تخطت تعاملات العرب لديها حاجز المليار جنيه.
جاءت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثاني بنسبة 19.2%، وبإجمالي تنفيذات بـ 788.2 مليون جنيه، تلتها شركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 8.7% وبإجمالي تنفيذات بقيمة 356.5 مليون جنيه.
المركز الرابع جاء من نصيب شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وبلغت حصتها من تنفيذات السوق 7.5% بإجمالي 308.5 مليون جنيه، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الخامس بنسبة 6.6%، بإجمالي تنفيذات بقيمة 256.5 مليون جنيه.
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