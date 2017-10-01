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بورصة وشركات
هيرميس تقتنص أكثر من ربع تعاملات المؤسسات
الأحد 01 أكتوبر 2017 03:30 م
هيرميس
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هيرميس
جهاد سالم
تربعت المجموعة المالية هيرميس، على عرش تعاملات المؤسسات، خلال شهر سبتمبر الماضي، منفردة بما يزيد عن ربع التعاملات، وبلغت حصتها السوقية 26.5% بقيمة تنفيذات 3.27 مليار جنيه.
وجاءت شركة التجارى الدولي للسمسرة فى المركز الثاني بحصة سوقية 15.62%، بإجمالى تنفيذات 1.9 مليار جنيه، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة 6.7%، بإجمالي تعاملات 830.8 مليون جنيه.
واحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بنسبة 6.69% من تنفيذات المؤسسات، بقيمة 826.2 مليون جنيه، وجاءت شركة فاروس فى المركز الخامس بحصة سوقية 6.2% بقيمة 764.2 مليون جنيه.
هيرميس
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