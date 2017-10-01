هيرميس تقتنص أكثر من ربع تعاملات المؤسسات

هيرميس

جهاد سالم



تربعت المجموعة المالية هيرميس، على عرش تعاملات المؤسسات، خلال شهر سبتمبر الماضي، منفردة بما يزيد عن ربع التعاملات، وبلغت حصتها السوقية 26.5% بقيمة تنفيذات 3.27 مليار جنيه.



وجاءت شركة التجارى الدولي للسمسرة فى المركز الثاني بحصة سوقية 15.62%، بإجمالى تنفيذات 1.9 مليار جنيه، تلتها شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة 6.7%، بإجمالي تعاملات 830.8 مليون جنيه.



واحتلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بنسبة 6.69% من تنفيذات المؤسسات، بقيمة 826.2 مليون جنيه، وجاءت شركة فاروس فى المركز الخامس بحصة سوقية 6.2% بقيمة 764.2 مليون جنيه.