البورصة تعقد ثاني مؤتمراتها الترويجية.. 11 أكتوبر

أحمد علي:

تعقد البورصة المصرية ثاني مؤتمراتها الترويجية محليًا في 11 أكتوبر الجاري، بحضور جمعية رجال أعمال ومستثمري مدينة العبور، لتوضيح مزايا الطرح والقيد ببورصة النيل.

وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن مجلس الإدارة سيواصل تنظيم وعقد مثل تلك المؤتمرات، بهدف توضيح المزايا والعوائد الايجابية لرجال الأعمال حال استغلال أليات تمويل القطاع غير المصرفي من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الشركات الناجحة للسوق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "المال"، أن الاجتماع الأول كان ناجحًا مع مستثمري ورجال أعمال محافظة أسيوط، مشيدًا باهتمام أعضاء الجمعية، ورغبتهم في الاستفادة من البورصة.

يُذكر أن "المال" كانت قد نشرت سابقًا عن اعتزام إدارة البورصة عقد مؤتمرين أخرين، أحداهما بمحافظة المنصورة، و الأخر بمحافظة السويس - سيُحدد مواعيدهم لاحقًا.

وأكد أن البورصة لن تكتفي بالترويج المحلي فقط، وستقوم بواجبها في الترويج الخارجي، في إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي بزيادة عمق السوق، و زيادة حجم التداولات.