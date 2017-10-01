قمة تاريخية جديدة للبورصة

البورصة المصرية



مصطفى طلعت:



تمكنت البورصة المصرية من تسجيل قمة تاريخية جديدة، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، عند مستوى 13990 نقطة.



وقبل نصف ساعة على نهاية التداولات كسرت البورصة قمتها المسجلة خلال يوليو الماضي، عند مستوى 13970 نقطة، ليصل المؤشر الرئيسي egx30 إلى 13990 نقطة، مرتفعا 0.73%.



يذكر أن المؤشرات كانت قد سجلت ارتفاعات جماعية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وصعد المؤشر الرئيسي 1.14 % ليصل إلى 13889 نقطة، كما صعد مؤشر "eg70" بنسبة 1.42% إلى 774 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.89%، إلى 1724 نقطة.

