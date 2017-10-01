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اقتصاد وأسواق
علي جمعة: منظومة الأخلاق بها خلل
الأحد 01 أكتوبر 2017 02:12 م
علي جمعة 556
أخر الأخبار
علي جمعة 223
مدحت إسماعيل
قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن منظومة القيم والأخلاق بها خلل شديد في الوقت الحالي، رغم أن الدين الإسلامي تناول الأخلاق والقيم في مواضيع كثيرة من الكتاب والسنة.
جاء تصريحات جمعة، خلال كلمته في حفل توقيع بروتوكول تعاون وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة أجيال، لدعم مشروع قيم وأخلاق، بحضور الدكتورة غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى.
ووصف جمعة، وزيرة التضامن الاجتماعي بأنها من الوزراء أصحاب الرؤية والتفتح، خاصة في سياسة دعمها لمنظمات المجتمع المدني، قائلا": "حابب أشكر وزيرة التضامن لتفتحها مع المجتمع المدني والإعلام".
وزارة التضامن الاجتماعي
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