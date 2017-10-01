خالد النشار نائبًا لرئيس الرقابة المالية

شريف إسماعيل 9

المال - خاص



صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2125 لسنة 2017 بتعيين المستشار خالد النشار، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار حرص الحكومة على استكمال البنية التحتية والتنظيمية لكافة المؤسسات والجهات الرقابية والمالية.



وأوضحت الوزيرة، أن الهيئة في سبيلها لوضع إستراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والإسهام الجدي في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.



وأضافت الوزيرة، أن استكمال البنية الأساسية للهيئة من خلال تعيين مجلس إدارتها سيتم في نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنها ستطلع لدور هام في مجال استحداث الأدوات المالية الجديدة في سوق المال، وتفعيل آليات الشمول المالي والعمل على كافة محاور الأنشطة المالية غير المصرفية.