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سيــارات
أودى تعلن عن أسعار طرازاتها لشهر أكتوبر
الأحد 01 أكتوبر 2017 02:01 م
أودى 2222
أخر الأخبار
أودي 2222
شريف عيسى
حصلت "المال" على أحدث قائمة سعرية لأودى عن شهر أكتوبر، والصادرة عن شركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر.
وتضمنت القائمة أسعار كلاً من Q2 الجديدة كلياً، والتى تراوحت أسعارها ما بين 599 ألفاً، لفئة Design Package non metallic، و699 ألفاً لفئة Sport Plus Package non metallic، فيما بلغت فئة special metallic colors، ما يقرب من 715 ألف جنيه.
وسعرت المصرية التجارية وأوتوموتيف، A3 Sport Pack، فئة Attraction، بقيمة 499 ألفاً، فيما بلغت قيمة فئة Ambition، 549.9 ألف جنيهاً، وتراوحت أسعار A3 Sedan، ما بين 539.9 ألفاً، لفئة Ambition، و599.9 ألفاً لفئة Luxury.
وتراوحت أسعار A4، ما بين 688.9 ألفاً، لفئة Premium، و789.9 ألفاً لفئة Sport، و898.9 ألف جنيهاً، لفئة Sport Plus.
أما طرازات Q3، فتأرجت أسعارها ما بين 718.9 ألفاً لفئة Prestige، و797.9 ألفاً لفئة Design، فيما بلغت قيمة Q5 مليوناً، و299 ألفاً لفئة Sport، ومليوناً، و399 ألفاً، لفئة S Line، أما Q7، فسعرتها الشركة بقيمة مليون و990 ألف جنيه.
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