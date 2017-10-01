جيوشى موتورز ترصد 200 مليون جنيه للاستحواذ على مصنع تمسا

الفاو الصينية

شريف عيسى



تتفاوض شركة جيوشى موتورز، الوكيل الحصرى الجديد لفاو الصينية، لشراء مصنع تمسا بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان؛ لبدء عمليات تجميع طرازاتها محليًّا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه.



قال مصدر وثيق الصلة بمفاوضات الاستحواذ، إن المصنع الذى تسعى «جيوشى موتورز» عليه كان مملوكًا لإحدى كبرى العلامات التجارية فى صناعة وسائل النقل، إلا أن الشركة تخارجت منذ سنوات.



ولفت المصدر إلى أن المصنع يمتلك خطوط إنتاج متطورة تمكِّن وكيل فاو من بدء عمليات التجميع، بمجرد إتمام عملية الشراء، متوقعًا حسمها بنهاية الربع الأخير من العام الحالى.



تجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح مصنع الشركة بمصر فى أبريل 2008، على مساحة 80 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 أتوبيس ومينى باص، إلا أنه فى 2013 أعلن حسام لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة تمسا التركية لصناعة الأتوبيسات، توقفه تمامًا بسبب توقف الطلب المحلى، كما أن منافذ التصدير تعطلت بعد أن كانت ليبيا وسوريا الجزائر أكبر الدول المستوردة.



كان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل قد أعلن، فى وقت سابق، سعى فاو الصينية لإنشاء مصنع لإنتاج سيارات النقل والمينى باص فى مصر، بالتعاون مع وكيلها، لافتًا إلى أنه سيتم بدء الإنتاج الفعلى مطلع مارس المقبل.



وكان عمرو إسماعيل، عضو مجلس إدارة «جيوشى موتورز»، قد أكد، لـ «المال»، أن استراتيجية الشركة خلال العام المقبل ترتكز على عاملين أساسيين، أولهما محاولات زيادة الاستثمار فى مجال التجميع والتصنيع المحلى؛ بهدف تحقيق الاكتفاء للسوق المصرية، ومن ثم التصدير، أما العامل الثانى فطرح موديلات جديدة خلال النصف الثانى.



وتسعى «جيوشى موتورز»، خلال الربع الأول من العام المقبل، لبدء عمليات تجميع طراز V60، والمنتمى لفئة الميكروباص «8 راكب»، والمزوّدة بمحرك سعة 1.3 لتر.



يُذكر أن «جيوشى موتورز» أعلنت رسميًّا عن استحواذها على وكالة فاو، خلال مؤتمر صحفى عُقد فى منتصف يونيو الماضى، وخلال الشهور الثلاثة الأولى من الاستحواذ تمكنت من بيع ما يقرب من 200 سيارة.