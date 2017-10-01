بلاغ ضد وزير الاتصالات ورئيس شبكة المحمول الرابعة

ياسر القاضى وزير الاتصالات 66

نجوى عبد العزيز



تقدم نبيه الوحش المحامي، اليوم الأحد، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، وزير الاتصالات، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الرابعة -الحكومية- وذلك لعدم وجود إعلانات مسموعة أو مرئية تخص الشبكة الرابعة تليق بشركة حكومية بهذا الحجم.



وأضاف في البلاغ، أن الشبكة افتقدت لوجود مراكز خدمية معتمدة على مستوى الجمهورية لبيع الخطوط أو الكروت أو الرد على الاستفسارات من الجمهور، عدا بعض السنترالات ومكاتب تي داتي، بالإضافة إلى عدم تغطيتها لجميع قرى ونجوع ومحافظات الجمهورية، كما هو الحال في الثلاث شركات الأخرى ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الخطوط التي تم تسجيلها لأسباب فنية وغير معروفة، وتسبب في استياء الجمهور.



وأوضح أن الشبكة تفتقر لوجود بعض فئات كروت الشحن المطبوعة في جميع المحلات بالجمهورية عدا مكينات فورى، مع عدم تفعيل خدمة كارت الشحن الطائر علي جميع المحافظ الخاصة بالبنوك مثل "خدمة الفون كاش" الخاصة بالبنك الأهلي وغيرها، وعدم وجود خطط أسعار للمكالمات الصوتية والرسائل المناسبة للجمهور علي خطتين إجباريتين فقط لاغير لا يتناسبوا مع مستوي السوق، بالإضافة إلى المكالمات الخاصة بالجمهور، وعدم تفعيل خدمة الشحن عن طريق المستر كارد أو الصرف الآلي.