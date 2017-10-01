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رياضة
الجبلاية يطرح تذاكر مباراة الكونغو غداً
الأحد 01 أكتوبر 2017 01:49 م
ثروت سويلم
أخر الأخبار
ثروت سويلم
على المصرى:
أعلن اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكونغولي، إعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهر غداً الإثنين، بمنافذ البيع بستاد القاهرة وناديي الصيد والنصر بالقاهرة، وستاد الإسكندرية، ويبلغ سعر التذكرة الموحدة 75 جنيها، والدرجة الأولى 300 جنيه.
تقام المباراة يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري بستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.
يتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه المنتخب الأوغندي وله 7 نقاط، ثم غانا برصيد 5 نقاط، وأخيراً الكونغو برصيد نقطة واحدة.
مباراة مصر والكونغو
رياضة
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