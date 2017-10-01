الشرقاوي يبحث مع نقيب الصيادلة دعم شركات الأدوية

شركات الأدوية والمستشفيات



المال - خاص



استقبل الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.



وقد أبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع نقابة الصيادلة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتطوير وإعادة هيكلة شركات الأدوية التابعة لها، مشيرًا إلى اجتماعاته الدورية مع رؤساء شركات الأدوية لمتابعة الموقف الحالى للمصانع وخطوط الإنتاج، والإسراع فى تنفيذ خطط التطوير، لتمكين تلك الشركات من زيادة حصتها السوقية واستعادة دورها المتميز فى مجال الدواء.



من جانبه، أكد عبيد استعداد النقابة للمساهمة بكل أشكال التعاون الممكنة مع شركات الأدوية المملوكة للدولة للمساهمة في نهوض تلك الشركات، وبحث حل المشاكل والمعوقات التي تواجه تلك الشركات والتي تتطلب تضافر كافة الجهود من خلال جميع الجهات ذات الصلة، مستعرضا أوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه النقابة للشركات من منطلق تشجيع المنتج المصرى، والذي سيعود بالنفع على جميع العاملين في قطاع الأدوية، مع عرض عمل بروتوكول تعاون مشترك لتفعيل أطر المساهمة في عملية التطوير التي تقوم بها الوزارة في شركات الأدوية التابعة لها.



كما بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تنشيط عملية التسويق لمنتجات الشركات فى ظل المنافسة الكبيرة وفي ضوء توجيهات السيد وزير قطاع الأعمال العام للشركات بضرورة الاهتمام بالنشاط التسويقى وتطويره سواء داخليا أو الأسواق الخارجية من خلال الصادرات، إضافة إلى تفعيل دور شركة "هولدى فارما" التى أسستها الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، منذ سنوات بغرض تسويق المنتجات.