القاضى : الحكومة مهتمة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة‎

ياسر القاضى مؤتمر

المال - خاص:



أكد ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اهتمام الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلق مجتمع دامج للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل إعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أنشطة الوزارة من أجل تمكينهم وتحسين الإتاحة التكنولوجية لهم عبر العديد من الخدمات والبرامج والمنح التدريبية.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها عبير شقوير، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية، نيابة عنه في الجلسة الختامية لأسبوع النفاذ إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدول العربية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجامعة الأمريكية، بهدف رفع مستوى الوعي في العالم العربي حول أهمية الانتفاع بالمعلومات عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة لذوي الإعاقة.



وأضاف الوزير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت العديد من الإنجازات الملموسة خلال الأعوام السابقة لدمج ذوي الإعاقة، عبر العديد من المشروعات والبرامج ووضعت الأطر التشريعية اللازمة لبناء بيئة مواتية لضمان نفاذ الأشخاص ذوى الإعاقة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فطورت مصر سياستها للنفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وكذلك سياسة الإتاحة التكنولوجية في التعليم، وقامت بدعم المبتكرين لتطوير التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية، من خلال مسابقه تمكين الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، ووفرت منح التدريب والتوظيف الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وقامت بدعم الإتاحة التكنولوجية لمدارس التربية الخاصة والدمج.



و شارك في الجلسة الختامية أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبول هيكتور مستشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، وممثل الاتحاد الدولي للاتصالات.



كما شاركت شقوير في الجلسة رفيعة المستوى استعرضت خلالها جهود الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتغلب على التحديات التي تواجه تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الإقليمي المتمثلة في تطوير التكنولوجيا المساعدة، وبناء قدرات الاشخاص ذوىالاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل، وغياب الوعي المجتمعي تجاه أهمية الإتاحة التكنولوجية والنفاذ الى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



جدير بالذكر أن أسبوع النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يأتي دعماً لتنفيذ المبادرة العربية الإقليمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات الخاصة بالنفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة ذوي الإعاقة، واحتفالاً باليوم العالمي لليونسكو للانتفاع بالمعلومات (IDUAI)، الذي يُحتفل به في 28 سبتمبر من كل عام، تحت عنوان "ضمان الانتفاع بالاتصالات السلكية واللاسلكية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة".

