56.2 مليار جنيه حصيلة مبادرتى التمويل العقارى والـSME’s

البنك المركزى 2

❏ الشهادات مرتفعة العائد تساهم بـ %32 من إجمالى نمو الودائع بالجنيه

❏ زيادة أرباح عمليات النقد الأجنبى %199 فى 2016 مقابل %37 2015

❏ البنوك تشطب ديوناً متعثرة بـ 14 مليار جنيه خلال العامين الماضيين

❏ ترجيحات بدعم البنوك لرؤوس أموالها لمقابلة متطلبات «بازل 3»



هبة محمد



كشف البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع حصيلة مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظيرتها الخاصة للتمويل العقارى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل، إلى 56.2 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضى، بواقع 49 مليارًا للأولى، و7.2 مليار للثانية.



وأوضح البنك فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2016، أنه منذ انطلاق المبادرة ارتفعت قيمة القروض الممنوحة لمشروعات الـ SMEs إلى 27 مليار جنيه، نهاية العام الماضى ( يونيو 2016 للبنوك العامة وديسمبر 2016 للخاصة)، كما منحت قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجارى، ليصل إجمالى الممنوح إلى 49 مليار جنيه، فى يونيو الماضى، استفاد منها 37 ألف عميل، من ذوى الجدارة الائتمانية المرتفعة.



أشار التقرير إلى أن «المركزى» أصدر تلك المبادرة، تبعاً لأهمية الدور الذى تلعبه تلك المشروعات، فى دعم الصناعات الوطنية بما يؤدى إلى إحلال الواردات، فى المدى المتوسط، ويخفف الضغط على العملة المحلية، بجانب زيادة نمو الاحتياطيات من النقد الأجنبى، وخفض الضغوط التضخمية، لتزيد حصة «الصغيرة والمتوسطة» من قروض القطاع المصرفى إلى %20 مع نهاية 2019.



ولم يكتف البنك بإطلاق تلك المبادرة التى دشنها ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى، على رأسها مبادرة التمويل العقارى، لتوفير القروض لمحدودى ومتوسطى الدخل، بسعر فائدة منخفض، لتنمو حصيلة التمويل الممنوح عبر المبادرة %268، وزيادة 3.7 مليار جنيه، لـ 43 ألف عميل، لتسجل 5 مليارات جنيه، يستفيد منها 61 ألف عميل خلال العام المالى 2016، فيما زادت إلى 7.2 مليار جنيه، لخدمة 82 ألف عميل نهاية يونيو الماضى، ما يساهم فى دعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويعزز مفهوم الشمول المالى.



ولفت «المركزى»، إلى أنه تزامنًا مع تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس حتى يونيو الماضى، فإن البنوك طرحت شهادات ادخار جديدة بالجنيه المصرى بعائد %20 و%16، بما ساهم فى زيادة الإيداعات بالعملة المحلية بنسبة %36.



تابع التقرير، أن الودائع تستحوذ على %79 من إجمالى التزامات القطاع المصرفى، ويشكل القطاع العائلى الحصة الأكبر من حجم الودائع بنسبة %61، ما يعكس استقرار القاعدة التمويلية.



أشار إلى أن تلك الفترة الزمنية صاحبها نمواً فى مؤشرات أخرى منها مواصلة البنوك تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لصافى الأرباح، لتسجل 62 مليار جنيه، بنمو %82، مقابل 34 مليارًا بنمو %48، فى العام المالى 2015، نتيجة نمو صافى الدخل من العائد، وصافى الأتعاب، والعمولات، لا سيما بعد التوسع فى الخدمات المصرفية المقدمة للبنوك سواء للأشخاص الاعتباريين، أو الأفراد الطبيعية، واستثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى، والأرصدة لدى البنوك.



تابع، أن هناك عوامل أخرى ساهمت فى زيادة الربحية، منها ارتفاع العائد على الإقراض لدى «المركزى»، ليصل إلى %15.75 فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت أسعار العائد على أذون الخزانة، وتحسن مناخ البيئة الاستثمارية فى مصر، وتوقع المركزى أن تستمر أرباح القطاع المصرفى فى الزيادة نتيجة ارتفاع سعر الإقراض لدى البنك المركزى، فى النصف الأول من العام الجارى.



وأضاف أن معدل نمو أرباح عمليات النقد الأجنبية %199، فى العام المالى 2016، مقابل %37 فى الفترة المقابلة من 2015، تأثراً بقرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، مشيراً إلى أنه رغم قيام البنوك بزيادة مخصص خسائر الاضمحلال، للتحوط من أى تداعيات سلبية، تؤثر على سلامة وأداء القطاع المصرفى، إلا أن هذه الزيادات استيعابها من خلال ارتفاع الأرباح الناتجة عن العمليات المصرفية، وعكست اختبارات الضغوط التى أجريت للوقوف على قدرة البنوك، على استيعاب الآثار المترتبة على قرار تحرير سعر الصرف، وتحقيق أرباح مقبولة لدعم مراكزها المالية.



وعلى جانب جودة محافظ القروض، أشار التقرير إلى أنها شهدت تحسناً ملموساً، تمثل فى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة، لإجمالى القروض لتصل إلى %6 نهاية العام المنقضى، مقابل %10 نهاية عام 2012، نتيجة قيام البنوك بمراجعة محفظة القروض الائتمانية، والإعدام المستمر للديون الرديئة، التى بلغت 8 و6 مليارات جنيه فى 2015 و2016 على التوالى.



وقال «المركزى»، إن الزيادة فى قيمة القروض غير المنتظمة تعد زيادة طفيفة، ما يؤدى إلى تحسن جودة الأصول، موضحاً أن النسبة الحالية تعد أفضل من متوسط نفس المعدل للدول المقارنة البالغة %7.



أوضح أن محفظة القروض تتوزع بين تلك الممنوحة للمؤسسات ولأغراض استهلاكية وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملموساً فى جودة المحفظة الائتمانية للمؤسسات، إذ بلغت 4.9% نهاية 2016، مقارنةً بـ %7 فى العام السابق.



أما بالنسبة للقروض الممنوحة لأغراض استهلاكية، التى تتركز فى قروض شخصية وعقارية، بلغت القروض الاستهلاكية غير المنتظمة %3.1 من إجمالى القروض، لافتاً إلى أنه رغم كبر حصة القروض الشخصية فى محفظة القروض الاستهلاكية بـ %82، إلا أن حجم القروض غير المنتظمة بها سجل %2.2 فقط، نتيجة أن نسبة كبيرة منها ممنوحة بضمان التنازل عن الراتب، أو ضمان ودائع بما خفض مخاطر تلك التسهيلات، كما أن البنوك لديها من الإجراءات والسياسات اللازمة لتوخى المخاطر، أهمها دراسة القطاعات ومدى تأثرها سواء على المستوى القطاعى ( شركات قطاع عام-خاص-شركات أجنبية)، أو على مستوى القطاعات الاقتصادية (مقاولات، وتنمية عقارية، وسياحة، وزراعة).



كما تمثل القروض العقارية %6 من إجمالى القروض الاستهلاكية، وتتميز بانخفاض نسبة قروضها غير المنتظمة بـ %3.8، بعد استبعاد نسب التعثر التاريخية فى بعض البنوك، موضحاً أن نسب تعثر التمويل لمتوسطى ومحدودى الدخل فى إطار مبادرة المركزى تعتبر ضئيلة.



وأوضح التقرير أنه رصد وحلل نسب التعثر فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الممنوحة منذ بداية المبادرة، لتبلغ %1.5، ومن المتوقع انخفاض النسبة نتيجة التعليمات الصادرة من البنك المركزى، بإيلاء عناية خاصة لإدارة مخاطر ذلك القطاع، والتدريب المستمر للعاملين ومنح الدعم الفنى والمالى للعملاء، بالتعاون مع المعهد المصرفى، الذراع التدريبى للبنك.



ولفت «المركزى» إلى أن محفظة قروض القطاع المصرفى بلغت 1.171 تريليون جنيه، تتوزع بين تلك الممنوحة للمؤسسات بنسبة %80، ولأغراض استهلاكية بنسبة %12، وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة %8، مشيراً إلى أن تراجع نصيب القروض الاستهلاكية بنسبة %5 لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجهات الحكومة، ومبادرات البنك المركزى.

أوضح أن القروض الاستهلاكية تمثل %12 من إجمالى محفظة القروض، وتستحوذ القروض الشخصية منها على %82، مشيراً إلى أنه حرص على تنويع محافظ القروض الاستهلاكية، وفتح مجالات تمويل جديدة وإدماج أفراد جدد للقطاع، ليصدر قرارًا بإلزام البنوك بمراعاة دخل الفرد لدى تحديد أقساط القروض الممنوحة، ولا تزيد عن %35 من إجمالى دخل الفرد، وتصل إلى %40، حال الاستفادة من قرض عقارى للإسكان الشخصى، ما أدى إلى تراجع معدل النمو فى القروض الاستهلاكية إلى %23، مقابل نموًا بـ %25 عن عام 2015.



كما تتميز القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنوع، ويرجع ذلك إلى قيام المركزى والبنوك بالعمل على الوصول إلى القطاعات، وتوسيع قاعدة العملاء، ليصل عدد العملاء إلى 37 ألف عميل فى ديسمبر الماضى، يرتفع إلى 41 ألف عميل خلال الفترة المنقضية من العام الجارى، بزيادة 14 ألف عميل، ونمو %64 خلال فترة المقارنة.



وتوقع «المركزى» أن يحافظ القطاع المصرفى على أدائه واستقراره فى المستقبل، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، الذى تتبناه الحكومة، وبدعم من المركزى، ورجح أن تدعم البنوك رؤوس أموالها بزيادتها أو من خلال الأرباح المحققة، للوفاء بمتطلبات رأس المال، ومتطلبات «بازل 3» وتوفير رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، إضافة إلى الانتشار الأوسع للخدمات المصرفية، بعد السماح بإنشاء فروع صغيرة، فى المحافظات، والتوسع فى الإقراض متناهى الصغر، لخدمة أكبر عدد من العملاء.