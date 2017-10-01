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الحسين أبو الشهداء 8
الأحد 01 أكتوبر 2017 01:09 م
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صفات الحسين
تعلم الحسين فى صباه، خير ما يتعلمه أبناء زمانه من فنون العلم والأدب والفروسية، وتجد كثيرًا من المتصوفة وحكماء الدين يرفعون نصوصهم إليه ويردونها إلى الإمام علىّ رضى الله عنه.
وقد أوتى ملكة الخطابة من طلاقة اللسان وحسن البيان، وجمال الصوت والأداء.
ومع أنه كان فى حضرة أبيه وهو ملك الفصاحة والبيان، وآخرين من آل البيت، إلاَّ أنه كان صاحب العبارات البليغة المواسية التى ودع بها أبا ذر الغفارى فى بداية رحلته إلى منفاه الذى نفاه إليه عثمان بن عفان فى صحراء الربذة، فقال له : «يا عماه ! إن الله قادر أن يغير ما قد نرى. والله كل يوم فى شأن : وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك، وما اغناك عما منعوك وأحوجهم إلى ما منعتهم.
فاسأل الله الصبر والنصر، واسْتعذْ به من الجزع والجشع، فإن الصبر من الدين والكرم، وأن الجشع لا يقدم رزقًا والجزع لا يؤخر أجلاً».
وكان الحسين يومئذ فى نحو الثلاثين من عمره، ولكن كلماته هذه تكاد تكون قد حملت شعار حياته، وما استشهد عليه فى كربلاء.
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وقد تواترت الروايات بقوله الشعر فى أغراض الحكمة، وما نقل عنه- صحت نسبته إليه أم لم تصح-يعبر عن خلقه فى بيته وبين أهله، فقد كان من أكثر الآباء حَدْبًا على الأبناء، ومن أشد الأزواج عطفًا على النساء، وقد حملت له زوجته الرباب كثيرًا من الحب وظلت تبكيه حزنًا حتى ماتت.
خلق كريم
استن الحسين سُنّة حميدة فى آداب الأسرة، تليق بالبيت الذى نشأ فيه، وتليق بكل بيت ينشد الإقتداء. فالحسين على فضله وذكائه وشجاعته ورجحانه على أخيه الحسن فى مناقب ومآثر كثيرة، التزم بتوقيره كأخ أكبر وإطاعته، وقد كان معارضًا للتسليم لمعاوية، فلما غضب الحسن حتى إنه جابهه بعبارة ثقيلة، لم يراجعه الحسين والتزم الطاعة والسكوت.
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ومن رعايته لسنن الأسرة ووصايا الأبوة، أبى مساومة معاوية أن يسدد دينًا عليه لقاء عين «أبى بيزر»، فأبى الحسين أن يبيعها رغم شدة حاجته، لأن أباه تصدق بمائها على الفقراء.
وكان وقورًا فى بيته، ومع الناس، فكانت له مهابة فى الناس عرفها عنه معاوية، فوصفه لرجل ذاهب إلى المدينة بقوله : «إذا دخلت مسجد رسول الله فرأيت حلقة فيها قوم كأن على رؤوسهم الطير، فتلك حلقة أبى عبد الله (الحسين) مؤتزرًا إلى أنصاف ساقيه».
ولم يذكر عنه قط أنه كان يؤذى الناس بتخطئتهم، وإنما كان يعلّمهم ويبصرهم بشئون دينهم.
وما لم تكن هناك لجاجة أو مكابرة، فإنه كان يحتال لتصحيح الخطأ بما لا غضاضة فيه على المخطئين.
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ويضيف الأستاذ العقاد أنه قد رويت الغرائب- التى سرد بعضها- فى اختبار حذقه بالفقه واللغة، فقطعت كل منها بحذقه وعلمه وقوة بيانه، وفى واحدة منها وكان لمّا يزل فى صباه، قال عنه أعرابى «ما رأيت كاليوم أحسن من هذا الغلام كلامًا وأذرب لسانًا، ولا أفصح منه منطقًا».
ولخبرته وعلمه، كان كثير من الشعراء وغيرهم يفدون إليه للإصغاء والتلقى عنه، وكان يبذل لهم من الجوائز لتشجيعهم ما وسعه البذل، وكان يعطى ما يقدر عليه لمن يقصده من ذوى الحاجات، ولا يخيب رجاء من يستعين به.
وفاء وشجاعة
اشتهر الحسين، فضلاً عن الجود، بالوفاء والشجاعة، ومن وفائه أنه أبى الخروج على معاوية بعد وفاة أخيه الحسن وفاءً لصلحه معه على المسالمة، ورفض الانقياد لمن حرضوه للخروج عليه، احترامًا منه للعهد والعقد.
وشجاعة الحسين غير مستغربة منه، فالشئ من معدنه كما يقال، وهى فضيلة ورثها عن آبائه وأجداده، وحضر مع أبيه وقائعه جميعًا من الجمل إلى صفين، وليس من إنسان أشجع قلبًا مما أقدم عليه الحسين.
ولم يكن نصيبه من الشجاعة الميراث وكفى، وإنما تربى وتدرب على كل ما يؤهله منها، فتعلم من الصغر فنون الفروسية والمصارعة والعدو، ولم يفته شىء من الألعاب الرياضية فى مرانه ونشاطه.
وكان يميل للفكاهة ويأنس فى أوقات راحته لأحاديث أشعب وأضاحيكه.
وقد عاش بالحساب الهجرى 57 عامًا، فلم ينكر أحد من خصومه وأعدائه ما ذاع من فضله، حتى احتار معاوية نفسه بما عساه أن يعيبه به كما مَرَّ بنا.
خلق يزيد
على النقيض من ذلك كان يزيد بن معاوية، والواقع أن موقف يزيد بالنسبة لأخلاق الحسين، هو موقف المقابلة والمناقضة، لا موقف المقارنة والمعادلة فى معظم خلائقه وعاداته وملكاته وأعماله.
ويزيد بن معاوية عريق النسب فى بنى عبد مناف ثم قريش، والأصدقاء والخصوم متفقون على أن الفرع الذى ينتمى إليه من بنى عبد مناف- اشتهر بالأثرة، وندر من الأمويين من اشتهر بخصلة تجلب لصاحبها ضررًا أو مشقة فى سبيل نفع الناس.
ولا شك أن بيت أبى سفيان بيت سيادة مرعية ولكن معاوية بن أبى سفيان لم يرث شيئًا من هذه السيادة التى كان قوامها وفرة المال، ذلك أن أبا سفيان أنفق معظم ماله فى محاربة الإسلام، ولم يترك مالاً وفيرًا مع كثرة وارثيه، فلم يرث معاوية شيئًا ذا بال، وقد وُصَفِ بمناسبة تقدمه للزواج بأنه «صعلوك» !
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وهناك حقيقةٌ أخرى يجب معرفتها، أن معاوية لم يكن قط من كتاب الوحى، وإنما كان كاتبًا بين يدى النبى عليه السلام، فى عامة الحوائج، ولم يقل أى ثقة إنه كتب للنبى شيئًا من آيات القرآن الكريم.
وقد عُرِفت لمعاوية بعض خصال الجد والسيادة كالوقار والحلم والصبر والدهاء، ولكنه كان لا يملك حلمه فى بعض فلتاته، كالذى حدث من قتله «حجر بن عدى» وستة من أصحابه، لا لشىء إلاَّ لأنهم كانوا يعترضون على سب الإمام علىّ من على المنابر، وروى أن معاوية ظل طوال حياته إلى أن مات نادمًا على هذه الفعلة المنكرة ويقول : «ما قتلت أحدًا إلاَّ وأنا أعرف فيم قتلته ما خلا حجر، فإنى لا أعرف بأى ذنب قتلته !».
وقد كانت أم يزيد هى «ميسون بنت مجدل الكلابية» من كرائم بنى كلب المعرفات فى النسب، ولكنها كرهت الإقامة مع معاوية فى دمشق، فأرسلها معاوية ومعها ولدهما يزيد إلى البادية.
وقد أفاد يزيد من هذه النشأة البدوية بعض أشياء، إلاَّ أن أثر هذه النشأة لا يظهر إلاَّ فى الأقوياء، ولم يستفد يزيد من البادية سوى بلاغة الفصحى وحب الصيد وركوب الخيل ورياضة الحيوانات، فانصرفت به هذه وتلك إلى الإغراق فى اللهو والولع بالفراغ، وانقلبت تلك الصفات فيه من المزية إلى النقيصة، فصار إلى كلفه بالشعر الفصيح مغريًا له ليس فقط بمنادمة الشعراء، وإنما بمنادمة مجالس الشراب، والصيد الذى يصرفه عن شواغل الملك والسياسة، وصارت رياضة الحيوانات لديه مهزلة تلحقه بالفهادين والقرداين، وكان مغرمًا بقردٍ لديه يدعوه «أبا قيس» يلبسه الحرير ويطرز لباسه بالذهب ويركبه أتانًا فى السباق ويحرص على أن يراه سابقًا على الجياد.
وأجمعت الروايات على إدمانه الخمر، وشغفه باللذات، وقد مات بداء الجنب ولم يتجاوز السابعة والثلاثين، ولعل السبب إصابة فى الكبد من إدمان الشراب والإفراط فى اللذات.
وليس معقولاً أن يكون هذه كله اختلاقًا، فلم يُذكر مثله أو أقل عن أبيه أو عن عمرو بن العاص رغم أنهما بغيضان أشد البغض لأعداء الأمويين، بل إن الذين حاولوا ستره من خدام دولته لم يحاولوا الثناء على مناقب فيه تحل عندهم محل مساوئه وعيوبه، أو تقابل مناقب الحسين بن علىّ.
رجائى عطية
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