بنتلى 4



خالد بدر الدين:



رحبت شركات السيارات العالمية بالأمر الملكي الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان، بصياغة قواعد تسمح للنساء بقيادة السيارات خلال 30 يوما، على أن يطبق الأمر اعتبارا من يونيو 2018.



وأرجعت الشركات سبب ترحيبها إلى استعادة نمو مبيعات السيارات في سوق تضررت بسبب التباطؤ الاقتصادي، الناجم عن ضعف أسعار النفط، ما يتيح فرصة لمستوردي السيارات الفاخرة والسيارات الرياضية.



وأعلن موقع LMC أوتوموتيف لأبحاث أسواق السيارات على مستوى العالم، أن السماح للنساء بالقيادة قد يرفع مبيعات السيارات السعودية بنسبة بين 15 و20 % سنويا، لأن كثافة السيارات في المملكة التي تقاس بما يعادل 220 سيارة لكل ألف بالغ، سترتفع إلى نحو 300 في 2025، مما سيضيق الفجوة مع الإمارات العربية المتحدة.



وقالت شركة نيسان في تغريدة على موقع تويتر، مصحوبة بلوحة أرقام سيارة مكتوب عليها GRL 2018، نهنئ جميع النساء السعوديات اللاتي سيتمكن من القيادة الآن، كما رحبت شركة BMW التي حققت سيارتها إكس 5 أعلى مبيعات للمجموعة في الشرق الأوسط بالأمر الملكي.



وذكرت وكالة رويترز أن السيارات المتوسطة تسيطر على السوق السعودية حاليا، وتستحوذ موديلات تويوتا، وهيونداي، وكيا ونيسان معا على 71 % من المبيعات، والباقى علامات فاخرة مثل بي. إم. دبليو، وميني، ورولز رويس، وجاجوار لاند روفر، وتستعد علامات فاخرة منها لامبورجيني، وبنتلي، لإطلاق سيارات رياضية متعددة الاستخدامات، وهي فئة تلقى رواجا بين النساء، وتشكل بالفعل أكثر من 20% من السيارات المباعة في المملكة.



وانكمشت السوق بحوالى 25 % من ذروة بيع 858 ألف سيارة خفيفة في 2015، إلى توقعات ببيع 644 ألف سيارة في العام الحالي، بما يتماشى مع تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، لكن حسابات أجرتها مؤسسة ميريل لينش، تظهر أن تغيير النظام يضيف نحو تسعة ملايين قائد سيارة محتمل، من بينهم 2.7 مليون إمرأة غير سعودية، وأن السماح للنساء بالقيادة سيفيد السوق بأكملها، ولكن من المتوقع حدوث تأثيرا إيجابيا أكبر للعلامات الفاخرة.



وقد يكون تغيير القواعد نبأ سيئا لنحو 1.3 مليون رجل يعملون كسائقين في المملكة، من بينهم نسبة كبيرة من العمال الوافدين، بينما سيعزز مبيعات السيارات الفاخرة.



ورحبت شركة أستون مارتن، التي يقع مقرها فى بريطانيا بالنبأ، وقالت إنه جاء في وقت ملائم تماما قبل إطلاق سيارتها الرياضية دي. بي. إكس، المرتبطة بشخصية جيمس بوند فى أفلام الجاسوسية المشهورة، المقرر طرحها في عام 2019.



كما قفزت أسعار أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها، ومنها شركة الراجحي للتأمين التعاوني وشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) لتأجير السيارات وشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات المتخصصة في خدمة السيارات، بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا، يرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، والذى سيبدأ تنفيذه بحلول 24 من يونيو القادم.

