تنويع تمويل عجز الموازنة يهبط بنصيب البنوك من أذون الخزانة

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❏ «المركزى»: صلابة القطاع المصرفى ساعدت فى تحمل الاقتصاد للصدمات الداخلية والخارجية

❏ تحرير سعر الصرف ساهم فى تحول صافى الأصول الأجنبية لفائض 61.4 مليار جنيه فى يونيو بدلاً من 116.2 مليار عجزاً فى ديسمبر

❏ الأموال الساخنة تمثل %27 من إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة



أمنية إبراهيم



قال البنك المركزى، فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2016، إن انتهاج سياسة الضبط المالى، إضافة إلى التوجه لتمويل العجز فى الموازنة، من مصادر متنوعة داخلية وخارجية، أدى لتراجع نصيب البنوك من الاستثمار فى أذون الخزانة إلى %61.7 يونيو الماضى، مقابل 76.6% فى يونيو 2016.



وطرحت مصر سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، عبر 3 شرائح بآجال 5، و10، و30 عامًا، ووصل سعر العائد عليها %6.12، و%7.5، و%8.5 بالترتيب.



وعلى صعيد أذون الخزانة المصرية، شهدت استثمارات الأجانب فى سوق الدين المصرى تطوراً ملحوظاً، عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، الذى قضى على السوق الموازية للعملة الصعبة، ووجود سعرين للصرف.



ووصل رصيد استثمارات العملاء الأجانب فى أذون الخزانة يوليو الماضى إلى 238.497 مليار جنيه، تمثل نسبة تقارب %27 من إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة فى نفس الشهر، البالغ 883.828 مليار جنيه، وفقاً لآخر تقرير إحصائى صادر عن البنك المركزى.



فيما بلغت فى يونيو الماضى 176.6 مليار جنيه، تمثل نسبة %20.5 من إجمالى أذون الخزانة، مقابل 532 مليون جنيه فقط، يونيو 2016، وقت أزمة نقص العملة، ووجود سعرين للصرف تمثل نسبة %0.08 حينها.



وأشار التقرير إلى أن صلابة القطاع المصرفى ساعدت فى تحمل الاقتصاد المحلى للصدمات دون الإخلال بالقيام بدوره كوسيط مالى، لافتاً إلى أن البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر من النظام المالى، الذى يعتبر من القطاعات الأساسية فى الاقتصاد.



وأضاف أن أهمية القطاع المصرفى لا يقتصر على دوره الأساسى فى توفير التمويل اللازم للاستثمار، بينما يمتد لما يقوم به من مبادرات لتحفيز النمو الاقتصادى، واستقراره، وتطوره وكفاءة مؤشراته، التى تعتبر أحد أهم عوامل جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما يعزز الوساطة المالية، ويدعم الاستقرار المصرفي.



وقال التقرير، إن القطاع المصرفى تمكن من استيعاب عدة تحديات خلال الفترة الماضية، وساعد الاقتصاد على امتصاص تداعيات عدة صدمات داخلية، منها ارتفاع عجز الموازنة، وخارجية مثل تراجع التدفقات النقدية الأجنبية.



وذكر أنه على صعيد انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية، التى أدت لتسجيل صافى الأصول الأجنبية، عجزًا قدره 116.2 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، فإن سياسة تحرير سعر الصرف ساعدت على انخفاض العجز ليصل إلى 51.9 مليار جنيه، مارس الماضى، ومع استمرار تحسن مسوى التدفقات سجل فائضاً قدره 61.4 مليار جنيه فى يونيو الماضي.



وتوقع «المركزى» فى تقريره للاستقرار المالى، استمرار زيادة الفائض فى صافى الأصول الأجنبية، خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.



يشار إلى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية، بدأت تسجيل قيمة سالبة فى صافى الأصول، والخصوم الأجنبية نوفمبر 2015، حين سجلت عجزاً قدره 0.661 مليار جنيه، ما يعادل 0.074 مليار دولار، على أساس سعر صرف 8.88 جنيه للدولار الواحد، للمرة الأولى منذ عام 2000.



وسجل وقتها صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى ككل (البنوك + المركزى)، قيمة سالبة للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فى نوفمبر قبل الماضى، بمقدار 9.94 مليار جنيه ما يعادل 1.2 مليار دولار، على خلفية احتدام أزمة نقص النقد الأجنبى الطاحنة التى عانت منها مصر فى العامين الماضيين.



وقال تقرير الاستقرار المالى، إن استيعاب البنوك للصدمات الداخلية والخارجية، يرجع إلى خطة الإصلاح الهيكلى التى طبقت عام 2014، وتطبيق البنك المركزى لأدواته الاحترازية الكلية، ومنها نظم الإنذار المبكر، واختبارات الضغوط، التى تساعد على اتخاذ إجراءات استباقية لزيادة قدرة البنوك على استيعاب آثار هذه التحديات.