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بورصة وشركات
الرواد تتصدر تعاملات سوق خارج المقصوة خلال 9 أشهر
الأحد 01 أكتوبر 2017 12:55 م
الرواد لتداول
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الرواد لتداول الأوراق المالية
أسماء السيد:
تصدرت شركة الرواد لتداول اﻷوراق المالية، شركات السمسرة بتعاملات سوق خارج المقصورة خلال الـ 9 شهور المنقضية بقيمة تداول بلغت 23.3 مليار جنيه، منفذة على42 مليون ورقة مالية، بحصة سوقية 40.8 % بعدد عمليات436 عملية.
جاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في اﻷوراق المالية في الترتيب الثاني بقيمة تداول بلغت 18.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 32.5 % بحجم تداول71 مليون ورقة مالية منفذه من خلال267 عملية، تلاها شركة التجاري الدولي للسمسرة في اﻷوراق المالية، بحصة سوقية 5.6 % بحجم تداول112.7 مليون ورقة مالية، بعدد 668 عملية بقيمة تداول 3.3 مليار جنيه .
في المرتبة الرابعة جاءت شركة فاروس لتداول اﻷوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بالاستحواذ على حصة سوقية 2.8 % من خلال تنفيذ 433 عملية على 189.6 مليون سهم، وفي المرتبة الخامسة جاءت شركة البحر المتوسط لتداول الوراق المالية، بقيمة تداول 1.3 مليار جنيه، بحصة2.2 % بعدد عمليات410 عملية منفذة على 14.6 مليون ورقة مالية .
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