الدولية للمحاصيل: تسلمنا قطعة أرض بمنطقة جمصة الصناعية

الشركة الدولية للمحاصيل

رجب عزالدين



قالت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، إنها تسملت قطعة الأرض المخصصة لها بالمرحلة الرابعة لمنطقة الصناعية بجمصة.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "تسملنا قطعة الأرض وجارى القيام بدراسة المشروعات والبدائل المتاحة لاستخدام الأرض بشكل أمثل".



وتبلغ مساحة الأرض المذكورة 80 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بجمصة.



ويلغ رأسمال الشركة 21.3 مليون جنيه، موزعاً على 10.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للواحد.



تأسست الشركة فى 1995 وتعمل فى مجال شراء أقطان الزهر من المنتجين والتجار والتعاقد مع شركات حلج الأقطان لحليج القطن وبيع النواتج، وكذلك الاتجار فى البذور والتقاوى الزراعية والأعلاف والمواد الخاصة بهم والاستثمار في الأوراق المالية، سواء كانت أسهم أو سندات شراء أو بيع والاشتراك في تأسيس الشركات أو شراء حصص بها أو الاستحواذ عليها، كما تم إضافة نشاط الاستيراد لـ 2017.