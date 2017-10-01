برلماني يطالب بتسوية مشكلات العاملين بالقطاع التعاوني

النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بشأن المشكلات المتعلقة بالعاملين بالجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس.



وقال فؤاد، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد من العاملين بالقطاع التعاوني بالوزارة، وتحديدًا بالجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس التابعة لوزارة الزراعة، وتتمثل تلك الشكاوى في نقطتين، أولهم أن المذكورين من ضمن نطاق الفئة غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد، وعليه فإنهم من مستحقي علاوة الـ 10% التي تخاطب تلك الفئة، ولكن حتى تاريخه لم يتم إلا صرف العلاوة المقررة لعام 2017 دون عام 2016 دون أدنى مبرر أو سبب، ما تسبب في حالة كبيرة من التساؤلات والضيق في نفوس المذكورين.



وأضاف فؤاد، أن الأمر متعلق أيضا بقرار مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه رقم 3 بتاريخ 11 سبتمبر 2017، والذي قرر في الشق الثاني من الفقرة الأولى في القرارات الواردة بمحضر الجلسة، عدم إضافة تلك العلاوة إلى الراتب الأساسي للمذكورين مما يترتب عليه عدة مشكلات.



وذكر فؤاد، أن من أهم المشكلات الناتجة التأثير بالسلب على قيمة المعاش المستحق للعاملين بالجمعية بعد بلوغ سن التقاعد القانوني، كما نتج أيضًا ثبات قيمة الراتب دون أي زيادة نتيجة عدم الإضافة، الأمر الذي أثر سلبًا وبشكل مباشر على الظروف المادية والحياتية للعاملين بذلك القطاع، وتحديدًا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.



وطالب فؤاد، بناء على ما ذكره في بيانه، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسوية تلك المشكلات المادية للعاملين بالجمعية، وذلك لمساسها بالعاملين بالقطاع وأوضاعهم المادية بصورة مباشرة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعاني منها شريحة كبيرة منهم جراء تلك الإضطرابات والقرارات غير المبررة.