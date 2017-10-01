رجال أعمال إسكندرية تبحث إستراتجية الطاقة الذرية السليمة

جمعية رجال أعمال إسكندرية

المال - خاص



التقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس محمد صبري، اليوم الأحد، الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، وتناول اللقاء التعريف بهئية الطاقة الذرية، وأبرز المشروعات التي يتم العمل عليها.



وأكد المهندس محمد صبري، رئيس الجمعية، أن الجمعية ناقشت مع رئيس هيئة المجالات الصحية والزراعية والهيئات الأخرى العاملة بالمجال النووي بمصر، وإستراتيجية الدولة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



جدير بالذكر، أن اللقاء نظمتة لجنة الطاقة والبيئة بالجمعية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، وحضره المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد محرم، وكيل مجلس الإدارة، ووسيم محى الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتورة منى جمال الدين، عميد مدرسة هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة اليابانية.