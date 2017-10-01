المحال تمتنع عن بيع كروت الشحن بالدقى‎

كروت الشحن

سمية كمال



امتنع عدد من محال البقالة والأكشاك بمنطقة الدقي بالجيزة، عن بيع كروت الشحن للمواطنين، بحجة أن الشحن خارج نطاق الخدمة، حسبما كشفت جولة لـ"المال" بالمنطقة.



كانت "المال"، قد انفردت -اليوم الأحد- بالكشف عن كواليس زيادة أسعار الكروت عن طريق خصم 30 % من رصيد العميل، وأبرزها رفض جهاز تنظيم الاتصالات مقترح بيع كارت الشحن فئة 10 جنيهات بـ 13 بدلاً من 11، ومنح العميل رصيد 10.50 جنيه، مقابل 150 قرشاً ضريبة تحصل لصالح خزانة الدولة.