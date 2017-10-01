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بورصة وشركات
المجموعة المالية على رأس شركات السمسرة بتعاملات اﻷجانب
الأحد 01 أكتوبر 2017 11:53 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد:
احتلت المجموعة المالية المالية للسمسرة في اﻷرواق المالية، فى تعاملات اﻷجانب خلال الشهر الماضى، بقيمة تداول 2.5 مليار جنيه بكمية 196.7 مليون ورقة مالية مستحوذة على حصة سوقية 38.8% بتنفيذ 25 ألف عملية .
وجاءت شركة "التجاري الدولي" للسمسرة في اﻷوراق المالية في الترتيب الثاني بقيمة 1.3 مليار جنيه، بحجم تداول 103.4 مليون ورقة مالية بحصة سوقية 20% بعدد عمليات 17.9 ألف عملية، تلاها شركة "إتش إس بي سي سيكيوريتيز إيجيبت" بقيمة 500.9 مليون جنيه وحصة سوقية 7.6% بكمية 27 مليون ورقة مالية بعدد عمليات 3.4 ألف عملية .
فيما احلتلت شركة "بلتون" لتداول اﻷوراق المالية المتبة الخامسة بقيمة تداول 475 مليون جنيه، بكمية تداول 126 مليون ورقة مالية بالاستحواذ على حصة سوقية 7.2% بعدد عمليات 4 آلاف عملية، وفي الترتيب الخامس جاءت شركة "فاورس" لتداول اﻷوراق المالية بحصة سوقية 5.8% وقيمة تداول 382.6 مليون جنيه، وعدد عمليات 3.4 آلاف عملية منفذة على 183.7 مليون ورقة مالية .
البورصة المصرية
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