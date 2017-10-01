«مصر للتأمين» تتظلم لـ«الشرقاوى» من نتائج عموميتها

اشرف الشرقاوي ومصر للتأمين

فى مذكرة رسمية أرسلها رؤساء القطاعات والمناطق



كتب ـ ماهر أبوالفضل:



تظلم رؤساء القطاعات والمناطق بشركة مصر للتأمين- إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين - من نتائج اجتماعات الجمعية العمومية التى عقدت الأربعاء الماضى.



كشف مسئول تأمينى -وثيق الصلة باجتماع الجمعية العمومية- أن جميع رؤساء القطاعات والمناطق بمصر للتأمين، تقدموا بمذكرة الخميس الماضى، إلى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، يؤكدون فيها رفضهم التعيينات الجديدة التى أعلنها الدكتور محمد يوسف، رئيس القابضة للتأمين، وفاجأ بها الجمعيات العمومية.

وأعلنت الجمعيات العمومية، عن تعيين جمال صقر، نائبا لرئيس مصر للتأمين، وعضوا منتدبا للشئون الفنية ، وكان يعمل بمجموعة الراجحى السعودية ، بعد انتقاله إليها قادما من مجموعة "أليانز للتأمين".



وقال المسئول أن المذكرة أشارت إلي أن قيمة أرباح الشركة قد بلغت 1.6 مليار جنيه فى العام المالى الماضى (2017/2016) بخلاف المخصصات، وأنهم – كرؤساء قطاعات- عامل رئيسى فى تحقيق هذه الأرباح، بالإضافة إلى حصول مصر للتأمين على شهادة الأيزو، وأن تعيين عضو منتدب من خارج الشركة ليس له محل من الإعرب- على حد قوله-.



ومن المعروف أن منصب العضو المنتدب للشئون الفنية بمصر للتأمين، ظل خاليا لمدة عام، بعد خروج محمد خليفة العضو المنتدب السابق ، والذى انتقل بعدها للعمل بشركة "إسكان" للتأمينات العامة، أما منصب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة مصر للحياة ، فقد ظل خاليا منذ سنوات، بعد أن كان يشغله هشام رمضان، وتم تعيين أحمد فؤاد عضواً منتدباً فى عمومية الشركة الأربعاء الماضى.



وكشف المسئول، أن الدكتور عادل موسى، رئيس مصر للتأمين رشح 5 أسماء لتعيين أحدها نائبا له للشئون الفنية، وأجرى رئيس القابضة للتأمين مقابلات «interview» مع المرشحين الخمسة، ومع ذلك فوجئ الجميع بتعيين آخر من خارج الشركة.



وضمت قائمة الأسماء الخمسة التى أجرت مقابلات مع رئيس القابضة للتأمين، كلا من حسنى حسين حمد مشرف، رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية ، وحسام الدين حفناوى مصطفى، رئيس قطاع التأمينات العامة بالندب ، وعصام منصور عبد العزيز، رئيس قطاع منطقة الإسكندرية، وحسين عطا الله حسين، رئيس قطاع الأخطار الخاصة ، وأحمد محمدى محمد البنهاوى، رئيس قطاع إعادة التأمين الصادر.





