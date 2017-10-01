إم بي للهندسة تبدأ تشغيل مصنع بالسادس من أكتوبر

شركة إي إم سي لحلول تكنولوجيا

رجب عزالدين



أعلنت شركة "إم بي للهندسة"، عن بدء العمليات التشغيلية لمصنع بيتا اليكتريك للصناعات، التابع لها فى مدينة السادس من أكتوبر.



وقال أحمد بهاء الدين شلبى، العضو المنتدب للشركة، إن بدء العمليات التشغيلية للزراع الصناعى الثانى للشركة سيترجم بإيجابية على هواشم الربحية فى ظل المتغيرات الخارجية.



وأضاف شلبي، فى بيان للبورصة، اليوم الأحد: "إن زيادة مساهمة القطاع الصناعى للشركة فى الوقت الحالى سيحقق الرجوع الأمثل لزيادة النشاط التصديرى، نظرًا للتنوع فى محفظة المنتجعات المصنعة محليًا".



وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 42.9%، لتسجل 7.16 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 5.017 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.