عبد الخالق عمر يكتب: عمومية توابع قابضة التأمين.. تطيح بأحلام العاملين

عبد الخالق عمر

مما لا شك فيه أن شركات التأمين المصرية (الشركات الحكومية) تعد من أقدم الشركات بالمنطقة وأقواها وأكثرها مهارة، كما أن العاملين بها هم الذين ساهموا بقدر كبير جدا فى وجود شركات تأمين فى الوطن العربي، لفترة كبيرة من الزمن وعندما بدأ تحرير السوق المصرية، والسماح للشركات المصرية بالمشاركة لم يجدوا غير هؤلاء ليديروا لهم شركاتهم، وبالفعل أداروها وقادوها إلى النجاح بقدر كبير، لما يتمتعون به من مهارات شخصية وفنية فى مجالهم، وكذلك عندما تمت المرحلة الثانية ، أقصد مرحلة مشاركة القطاع الخاص للأجنبي، فإن الذين أقاموا هذا هم خريجوا شركاتنا الوطنية الحكومية، وصارت مدرسة يحتذى بها فى الإدارة وكانت كل شركة لها طعم ولون تتميز به عن غيرها.



لكن ما حدث يوم 27 سبتمبر2017 لم يحدث من قبل فى الجمعيات العمومية لأكبر شركات تأمين، ليس فى مصر وحدها ولكن فى المنطقة وصاحبة أكبر حصص سوقية وأكبر رأسمال وأكبر احتياطى وأكثر خبرة فى السوق، وللمرة الثانية يتم الإعداد بشكل غريب وناقص.



الأولى : فى الجمعية السابقة (جمعية خليفة) كما سموها عندما أرادوا أن يغيروا محمد خليفة، نائب رئيس شركة مصر للتأمين للشئون الفنية، ونسوا إصدار القرار و أدخلوا الشركة فى حالة من الانقسام كان يمكن تلافيها.



الثانية : يوم 2017/9/27 عندما انعقدت الجمعية وفى جدولها تشكيل مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، ثم اكتشف رئيس القابضة أن موعد التشكيل 2017/11/30 فخرج علينا بحالة جديدة المد للمجالس لهذا اليوم أى ترك مجالس الإدارات شهرين.. فلا تم التجديد لهم لكى يمارسوا برامجهم و ما أعدوه من خطط ، ولا تم تشكيل مجلس جديد.



المفاجأة الثانية : بعد ترشيح 5 رؤساء قطاعات من أمهرهم لتولى منصب نائب رئيس الشركة للشئون الفنية، ومقابلتهم لهذا الغرض وعملوا واجتهدوا لذلك إلا أنهم فوجئوا بأن رئيس القابضة يختار أحد الأسماء من خارج الشركة، مما أثار غضب المرشحين،



وأغضب كثير من العاملين وجعل مهمة التعاون معه صعبة إلى حد ما، كما أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء وقتل الطموح وكل هذا له تأثير على الشركات والعاملين وبالطلع على العملاء.



و السؤال، لماذا كل هذا؟ هل هذا متعمد للخبطة الشركات ؟ هل ماتم بعلم القيادات العليا؟ هل كل هذا لتسهيل الطرح بالبورصة؟



أسئلة كثيرة تتردد فى عقول العاملين ولا يجدون لها إجابة،



هل يوجد من يجاوب ويريح العاملين والعملاء،؟خاصة أن اللجان النقابية مختفية، وعدم وجود دور حقيقى لهم فى رفعة شأن رؤساء القطاعات المرشحين لمنصب النائب والذين يديرون محافظ تكاد تصل إلى محافظ عدد من الشركات الخاصة مجتمعة، ولكن هذا ما عهدناه منهم فهم كذلك فى جمعية «خليفة» لم يفعلوا مثقال ذرة، بل صوتوا مع القابضة ضده وهذا عكس دورهم الذى يجب أن يكون مع العاملين وليس العكس.



* مراقب تسويق بشركة مصر للتأمين





