السعودية تبيع سندات سيادية قيمتها 39 مليار دولار

دولارات امريكى

خالد بدر الدين



أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية سندات دولية ومحلية بقيمة 39 مليار دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية تتضمن سندات دولية الأسبوع الماضى بحوالى 12.5 مليار وصكوك إسلامية بأكثر من 9 مليارات أبريل الماضى، وأخرى فى أكتوبر الماضى بأكثر من 17.5 مليار دولار.



وذكرت وكالة بلومبرج أن السعودية احتلت المركز الأول فى إصدار السندات السيادية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – ولتتفوق أيضًا على أى سوق ناشئة على مستوى العالم منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن.



وساعد ارتفاع مبيعات المملكة من السندات الحكومية على زيادة طروحات دول منطقة مينا إلى أكثر من 77.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن، لتقل بحوالى مليارى دولار فقط عن مبيعاتها القياسية طوال العام الماضى والتى بلغت حوالى 79.5 مليار دولار لأول مرة منذ عشر سنوات، ومقارنة بحوالى 37 مليارًا عام 2015 وحوالى 33 مليارًا 2007.



وبلغت حصة السعودية والكويت وسلطنة عمان %50 من إجمالى مبيعات السندات السيادية هذا العام مع اتجاه حكومات مجلس التعاون الخليجى الست إلى دعم مالياتها العامة لمواجهة ضعف إيرادات البترول بسبب هبوط الأسعار نحو 50 % منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن.



وتدفق المستثمرون الدوليون على السندات السعودية لدرجة أن حجم الطلب على شرائها بلغ 40 مليار دولار فى سبتمبر و 33 مليارًا فى أبريل و67 مليارًا بأكتوبر الماضى، وذلك بفضل خطة رؤية 2030 التى يسعى لتنفيذها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الذى يعكف على إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة وتعديلات جوهرية فى بورصة الرياض لاجتذاب المستثمرين الأجانب، وكذلك تغيرات اجتماعية جذرية ومنها السماح لأول مرة للسعوديات بقيادة السيارات.



ومن البنوك التى أشرفت على إصدارات السعودية فى سبتمبر GIB كابيتال وجولدمان ساكس وHSBC هولدينجز وJP مورجان، بينما قامت بنوك سيتى جروب وJP مورجان وHSBC وBNP باريبا وديوتش بنك وNCB كابيتال بترتيب طروحات أبريل، كما شاركت معظم هذه البنوك أيضًا فى بيع سندات شهر أكتوبر الماضى.