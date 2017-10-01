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نقل وملاحة
مذكرة من ملاحة بورسعيد للاعتراض على ضوابط أنشطة النقل البحرى
الأحد 01 أكتوبر 2017 11:24 ص
مهاب مميش
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مهاب مميش
السيد فؤاد
تقدمت غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة عادل اللمعى، بمذكرة رسمية للفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وهشام عرفات، وزير النقل بشأن التضرر من القرار 800، الخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها.
ووصفت الغرفة القرار، أنه يؤدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية لهذه الكيانات المتوسطة والصغيرة، وتغيير الهياكل القانونية والإدارية، وخطابات الضمانات المفترض أن تصدر عنها حتى تمارس نشاطها.
وكان قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، قد طلب تحويل شركات الأشخاص «التضامن والتوصية البسيطة»، والمنشآت الفردية المقبلة، إلى مؤسسات مساهمة، وفقًا لمتطلبات قرار وزير النقل رقم 800 لعام 2016 .
وتساءلت غرفة الملاحة بشأن مدى استفادة قطاع النقل البحرى من هذا الإجراء، الذى يؤدى إلى الإضرار بسمعة الشركات فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وانخفاض حجم التجارة الملاحية العالمية.
وناقشت الغرفة إصدار تصاريح السفر للسفينة، التى جرى العرف أن تصدر من هيئة الميناء، وبعد تشكيل الهيئة الاقتصادية طالب التفتيش البحرى التابع لهيئة السلامة البحرية، أن يحصل رسوم تصاريح السفر.
وخاطبت الغرفة، رئيس قطاع النقل البحرى، فى هذا الشأن، والفريق مهاب مميش، لمنع حدوث تضارب فى معايير التحصيل، بين الهيئة الاقتصادية والتفتيش البحرى، لا سيما أن كل سفينة تدفع من 30 - 40 دولارًا خلال عبورها المجرى الملاحى للقناة.
وأشار عادل اللمعى، رئيس الغرفة، إلى أن هناك تخوفًا بالسوق الملاحية، حال تحصيل نسبة الزيادة السنوية البالغة %5، على بنود قرار 488 لعام 2015، ما يؤثر بالسلب على التخفيضات الإيجابية التى أصدرتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مؤخراً .
يذكر أن القرار 488 لعام 2015 نص على، أن تزيد الفئات الواردة به %5 سنويًا، وزادت منذ صدوره مرتين فى 2015 و2016، ونص على أنه يجوز إعادة النظر فى تلك الفئات، كلما دعت الضرورة لذلك، وتطبيقه من سبتمبر 2015.
وقال «اللمعي»، إنه حتى الآن لم تصدر أى فواتير من الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ما نتخوف معه أن تكون هناك زيادة سنوية «%5» ما يضر القرار رقم 127 الذي أصدرته هيئة قناة السويس فى سبتمبر الماضى، نص على منح تخفيضات للسفن الناقلة لحاويات الترانزيت، فى موانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
النقل
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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