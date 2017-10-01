تقنية نقل البيانات اللاسلكية

المال - خاص



تتوقع مؤسسة الدراسات والأبحاث "جارتنر"، أن يلعب التعلّم العميق دوراً حاسماً في تقديم أداء لا مثيل له في توفير التنبؤات الخاصة بمعدلات الطلب وممارسات الاحتيال وإمكانية فشل العمليات بحلول عام 2019.



ويُمثل التعلّم الآلي -أحد مجالات بحوث تعلّم الآلات machine learning، المحرك الرئيسي لعمليات التحول نحو الذكاء الاصطناعي AI، ومع تفوق التعلّم العميق على مجالات تعلّم الآلات الأخرى في توفير قدرات متقدمة على دمج البيانات،



وقال الكسندر ليندن، نائب رئيس الأبحاث في جارتنر: "من الواضح أن التعلّم العميق قد وُجد ليبقى ويستمر ويساعد على توسيع مجالات تعلّم الآلات من خلال السماح بتمثيل وسيط لبنية البيانات، ويمكن للتعلّم العميق بشكل أساسي أن يوفر الحلول للمشاكل المعقدة وتلك التي تتعلق ببيئات العمل الغنية بالبيانات".



وعلى سبيل المثال، يمكن للتعلّم العميق أن يقدم نتائج واعدة عندما يتعلق الأمر بتفسير الصور الطبية بهدف تشخيص أمراض السرطان في وقت مبكر، كما يمكن أن يساعد على تحسين قدرات الرؤية لدى أصحاب الإعاقات البصرية، ومراقبة المركبات ذاتية القيادة، أو التعرف على خطاب شخص معين وفهمه.



والتعلّم العميق يحصل على الفوائد والمزايا التي يمكن أن تقدمها مجالات التعلّم الآلي، والعديد من الإنجازات الكبيرة في المجالات المعرفية المتنوعة تثبت ذلك، فخدمات بايدو المتمثلة في تحويل الخطابات إلى نصوص مكتوبة تتفوق على البشر في مهام مماثلة، وخدمة باي بال تستخدم التعلّم العميق باعتباره أفضل طريقة في فئتها لمنع المدفوعات الاحتيالية، وخفض معدل الإنذارات الكاذبة إلى النصف، فضلاً عن قيام شركة أمازون بتطبيق ممارسات التعلّم العميق لتقديم توصيات المنتجات الأفضل في فئتها.



ومعظم حالات استخدام تعلّم الآلات الشائعة التي تتم من خلال التعلّم العميق تتركز اليوم في معالجة الصور والنصوص والملفات الصوتية، لكنها تتجه على نحو متزايد أيضاً نحو التنبؤات الخاصة بمعدلات الطلب، وتحديد أوجه القصور المحيطة بجودة المنتجات والخدمات، والكشف عن أنواع جديدة من ممارسات الغش والاحتيال، فضلاً عن تحليل البيانات أثناء نقلها واستخدامها، وتقديم حلول استباقية أو حتى حلول محددة ومناسبة للحفاظ على البيانات، لكن مع ذلك، تتطلب المبادرات الخاصة بتعلّم الآلات والذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد بيانات أو خوارزميات رياضية لتكون ناجحة، فهي بحاجة إلى مزيج من المهارات والبنى التحتية فضلاً عن ضرورة الإقبال عليها من قطاعات الأعمال المختلفة.