EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
كواليس خصم 30% من رصيد عملاء كروت الشحن
الأحد 01 أكتوبر 2017 10:58 ص
زيادة أسعار كروت الشحن 5
أخر الأخبار
زيادة أسعار كروت الشحن 6
❐ «NTRA» أخطر المشغلين بتطبيقها قبل إطلاق «4G» بـ 3 أيام
❐ تنظيم الاتصالات رفض مقترح الشركات برفع سعر فئة 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً
❐ اجتماع عاجل لشعبة محمول الجيزة لبحث مطالب التجار
❐ نائب رئيس تنظيم الاتصالات: عرض «we» شهرى ولا يخل بقواعد المنافسة الحرة
محمود جمال وسمية كمال
كشفت كواليس زيادة أسعار كروت الشحن عن طريق خصم %30 من رصيد العميل، عن مفاجآت عديدة، منها أن المشغلين طلبوا من جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، بداية الأسبوع الماضى توحيد قيمة الضريبة المفروضة على كروت الشحن، وفواتير العملاء الشهرية لتصل إلى %22.
وأوضح مصدر فى إحدى شركات المحمول لـ«المال»، أن اقتراحهم قد تضمن بيع كارت الشحن فئة 10 جنيهات بـ 13، بدلا من 11 جنيهًا، ومنح العميل رصيد 10.50 جنيه مقابل 150 قرشا ضريبة تحصل لصالح خزانة الدولة، وبيع كارت شحن فئة 50 جنيهًا بـ 65، بدلًا من 55 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيدًا بقيمة 52.5 جنيه.
وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصلالات رفض المقترح السابق، بدعوى أن المصرية للاتصالات غير جاهزة بتصور واضح.
وأوضح أن الهيئة أخطرت الشركات قبل حفل إطلاق خدمات 4G بـ 3 أيام، أن بيع الكروت بأسعار ما قبل سبتمبر 2016، ليصبح سعر الكارت فئة 10 جنيهات بقرارها، بدلا من 11 جنيهًا، ويمنح العميل 7 جنيهات رصيد مقابل خصم 3 جنيهات ضريبة.
واعترضت شركات «المحمول» على المقترح الذى تقدم به «تنظيم الاتصالات، لغموض آلية تطبيق المقترح، إلا أن الشركات تفاجأت بإطلاق المصرية عرضًا مغايرًا لمبادئ المنافسة.
وذكر المصدر أن القرار كان اضطراريًا لمواجهة الزيادات المستمرة فى ارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة، متابعًا أن مصر تعتبر من الدول الأرخص عالميا فى سعر دقيقة المحمول.
وكان تنظيم الاتصالات، قد أقر فى سبتمبر 2016، زيادة أسعار كروت الشحن، بعد موافقة وزارة المالية، ليصبح سعر كارت فئة 10 جنيهات، 11 جنيهًا، على أن يمنح رصيدًا للعميل بـ10.40 جنيه، بعد خصم 60 قرشاً ضريبة.
أما الكارت فئة 50 جنيهًا، فيباع بسعر 55 جنيهًا، بعد فرض ضريبة 3 جنيهات، وتمنح الشركة العميل رصيدًا بقيمة 52 جنيهًا، مقابل طرح كارت الـ 100 جنيه بـ110 جنيهات، وتوفير رصيد 104 جنيهات، وضريبة 6 جنيهات.
وأضاف أن المباحثات مستمرة بين ممثلى الشركات، والجهاز منذ دخول القرار حيز التنفيذ فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، دون نتائج تذكر، مبينا أن الشركات لا تتنوى اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال عرض المصرية.
يشار إلى أن الشبكة الرابعة للمحمول »we«، المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، طرحت عرضًا خاصًا لفترة محدودة، يتيح لعملائها الاستفادة من كامل أرصدة الكروت لجميع فئات الشحن، دون أى خصومات، تحت شعار »هتدفع بس ثمن الكارت..وهتستفيد بكل الرصيد«، عبر منحهم %30 من قيمة الكارت فى صورة وحدات دقائق مكالمات ووحدات إنترنت مجانية.
وأكد السيد عزوز، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن عرض كروت شحن المصرية للاتصالات، لا يخل بقواعد المنافسة، وتقدمت الشركة بعرض شهرى إلى المرفق وافق عليه، قائلًا: «كل الشركات بتقدم عروض ولكن بشكل مختلف بعد موافقة الجهاز».
من ناحية أخرى.. قال محمد هداية، وكيل شعبة المحمول والاتصالات بغرفة الجيزة التجارية، انها ستناقش مطالب التجار لحل أزمة كروت الشحن، ومنها ضرورة وجود ممثلين للمشغلين، فى مجلس إدارتها، كونها حلقة وصل بين التجار والشركات.
وأوضح هداية، إن حالة من الغضب تسيطر على التجار بسبب الخسائر المتوقعة من تنفيذ القرار، مع امتلاكهم كميات كبيرة من كروت الشحن بالأسعار القديمة، مضيفا أنه طالما يحق للشركات زيادة أسعار تقديم الخدمة للعملاء بسبب الاوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل، فإنه من المنطقى حصول التاجر على نسبة عمولة جيدة من الشركات.
وشدد طارق عيد، مدير العلاقات العامة بشركة مهاب جروب للاستيراد والتصدير، مالكة العلامة التجارية «إم تاتش» للهواتف على ضرورة تعويض التجار عن كروت الشحن التى بحوزتهم قبل إجراء التعديلات الجديدة، ويباع كارت فئة الـ 100 جنيه بـ 110 جنيهات، وليس بـ 100 جنيه، كما أقر تنظيم الاتصالات حتى نفاد المخزون لديهم.
يذكر أن بعض تجار كروت الشحن، فى منطقة العباسية وغيرها، امتنعوا عن بيع الكروت بحجة أن نظام الشحن عبر الماكينات لا يعمل منذ إعلان تطبيق الزيادة حتى الآن.
الشركة المصرية للاتصالات
تنظيم الاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا