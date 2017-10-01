التسلل الحثيث للشعبوية

لم تكن الانتخابات الأمريكية الأخيرة.. مجرد تنافس بين الحزبين الكبيرين بقدر ما كانت صراعاً أيديولوجياً بين مرشحين ليسا تماماً على غير طرف نقيض، أزاحا فى الأدوار التمهيدية منافسين مبدأيين على يسارهما - قبل أن تخلو لهما الساحة معلنة عن فوز اليمينى الشعبوى «دونالد ترامب» فى نوفمبر الماضى، إيذاناً بتدشين مدوٍّ لذلك النهج اليمينى - التعصبى - فى الولايات المتحدة - العظمى - ما يشجع على إحراز نجاحات مبكرة، من بعد، فى كبريات الدول الغربية خاصة فى فرنسا وألمانيا وفى شرق أوروبا، لم تكن روسيا - للمفارقة - بعيدة عن دعم واستقبال المرشحين اليمينيين أو من يمثلونهم، ربما فى إطار سعيها لمقاربة «أوراسية» مع الحضارة التقنية الغربية - كهدف معلن - والمعنية بدورها بانتقال حضارى نوعى «أيديولوجى».. يكفل للغرب استمرار هيمنته السائدة منذ تأسيسه النظام الدولى 1648، وفى إطار ما قد يجوز وصفه - ثورة شعبية على النظم الديمقراطية، من غير المعلوم متى وكيف ستكون فصولها الختامية بشأن قيمها الثقافية - الأيديولوجية.. ما بين اليمين الشعبوى المحافظ ونهج الديمقراطيين الليبراليين الآخد فى التراجع منذ ستينيات القرن الماضى (..) لغير صالح الطبقات الوسطى، ذلك بينما تستعيد الملاح الشعبوية اليمينية سابق ملامحها (المكارثية والنازية.. إلخ) سواء فى أميركا أو فى السياق الأوروبى الأهم، وحيث يراجع المنهجان الإيديولوجيان المتنافسان ترتيب صفوفهما وأوراقهما ومعطياتهما الفكرية على الصعيدين السياسى والمجتمعى، ليس فى الغرب فحسب، بل على المستوى العالمى الأوسع، ذلك فى وقت يشوب فيه التفكك وحدة المعسكر اليسارى عموماً.. والراديكالى بخاصة، العاجزين عن الاستمرار فى خوض الصراع ضد الهيمنة اليمينية - إقليمياً ودولياً.



إلى هذا السياق، يتقدم اليمين الشعبوى - بعد فوزه الأميركى - إلى العديد من دول أوروبا وغيرها من الدول الإقليمية أيضاً، ما يشير إلى موجة قادمة قد تجتاح فى الأعوام المقبلة.. النخب الحاكمة فى الأنظمة الديمقراطية المتطورة، ليس آخرها.. ما كشفت عنه الانتخابات العامة فى ألمانيا قبل أيام.. عن فوز حزب «البديل» - ثالثاً - بنسبة %13، ليدخل «النازيون الجدد» البرلمان بما يزيد على تسعين نائباً - لأول مرة - بعد ربع قرن من سقوط جدار برلين آخر شواهد الحرب العالمية الثانية، وعوداً على بدء منذ اعتلاء الحزب النازى القديم السلطة فى 1933 بعد خمسة عشر عاماً من انتهاء الحرب العظمى، ذلك من قبيل محاكاة صنوه الشعبوى الفرنسى - الجبهة الوطنية - فى انتخابات مايو الماضى، ما يمثل اختراقاً برلمانياً تاريخياً لحزبين مدنيين شعبويين لأقوى دولتين أوروبيتين داخل البرلمان الأوروبى، ما قد يعمق من أزمة اليورو.. ومن تعثر دول الاتحاد الأوروبى.. فى ضوء ما يبدو من تفكك على النظام الحزبى للجمهورية الخامسة الفرنسية.. كذلك للحزبين الكبيرين فى «ألمانيا» - المحافظون والاشتراكيون - من ضعف غير مسبوق منذ ستة عقود، ما يدفع الرئيس الفرنسى «ماكرون» للوقوف إلى جانب شريكته الألمانية المستشارة «ميركل» لإنجاز إصلاحات طموحة للاتحاد الأوروبى.. سوف تؤدى بحسب تصريحه إلى «أوروبا أكثر تكاملاً» تفضى إلى «السيادة الحقيقية» للشعوب، الأمر الذى يسفر عنه - كما تأمل - «ميركل»، إصلاح شامل فى الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الحالى، ذلك لو لم تستمع لدعاوى البعض بنقل سياساتها نحو «تغطية اليمين».. الذى تبدو متأكدة أنه لن يكون له تأثير، ولتصبح كل من ألمانيا وفرنسا عندئذ أشبه بحائط الصدّ الأمامى عن الغرب وعن العالم على المستوى الليبرالى.. داعمين لقيمه «المؤسسة» على الحرية والديمقراطية.. التى ستكون على المحك.. ما لم يتنبه العالم إلى التسلل الحثيث للشعبوية اليمينية من أميركا إلى سائر الحضارة الغربية فى مجملها.