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طاقة
المحطات المائية ووسط وشرق الدلتا للكهرباء تعقد جمعياتها العمومية
الأحد 01 أكتوبر 2017 07:39 ص
الشركة القابضة لكهرباء مصر
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الشركة القابضة لكهرباء مصر
عمر سالم:
انتهت 3 شركات إنتاج كهرباء تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر من عقد الجمعيات العمومية لها لاعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى الماضى 2016/2017.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لـ"المال" أن الشركات الثلاث هى المحطات المائية ووسط الدلتا للإنتاج وشرق الدلتا لانتاج الكهرباء.
وأضاف المصدر أن أغلب الشركات عقدت جمعياتها وأن الشركات الثلاث لم تحقق أى أرباح وارتفع حجم استثمارها بمجابهة الاستهلاك المتزايد.
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