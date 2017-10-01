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اقتصاد وأسواق
عمرو أديب: مجلس الشعب مالوش لازمة
الأحد 01 أكتوبر 2017 01:07 ص
عمرو أديب برنامج كل يوم
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عمرو أديب برنامج كل يوم
- مذيع "كل يوم": مش خايف يوقفوا البرنامج والمجلس غير قادر على استجواب الحكومة
أحمد الدسوقى:
أكد الإعلامى عمرو أديب، أن مجلس الشعب ليس له أى دور يذكر، وليس قادرا على استجواب الحكومة ولا مراقبتها، مضيفا:" هو بيعمل إيه عايز أعرف"؟
وأشار خلال برنامجه "كل يوم"، إلى أن الدنيا ستقوم ولن تقعد غداً بسبب هذا الكلام، مؤكدا أنه ليس خائفا من وقف البرنامج 3 أو 6 شهور.
وتابع:"اعملوا استجوابات للحكومة، خلى الناس تفرح وتحس أن المجلس بيقوم باى دور ".
مجلس النواب
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