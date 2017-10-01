عمرو أديب: مجلس الشعب مالوش لازمة

- مذيع "كل يوم": مش خايف يوقفوا البرنامج والمجلس غير قادر على استجواب الحكومة





أحمد الدسوقى:



أكد الإعلامى عمرو أديب، أن مجلس الشعب ليس له أى دور يذكر، وليس قادرا على استجواب الحكومة ولا مراقبتها، مضيفا:" هو بيعمل إيه عايز أعرف"؟



وأشار خلال برنامجه "كل يوم"، إلى أن الدنيا ستقوم ولن تقعد غداً بسبب هذا الكلام، مؤكدا أنه ليس خائفا من وقف البرنامج 3 أو 6 شهور.



