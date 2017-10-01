تعيين رؤساء جدد للمصرية للأدوية وإدكو

أحمد صبرى:





كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية، أن الدكتور محمد ونيس رئيس الشركة أصدر قرارا بنقل اللواء دكتور طارق عبدالرحمن رئيس الشركة المصرية لتوزيع الأدوية إلى منصب رئيس الشركة العربية للكيماويات وللأدوية "ادكو".

ولدى القابضة للأدوية 11 شركة، منها 5 شركات مقيدة بالبورصة، وهى: النيل، ممفيس، القاهرة، العربية والإسكندرية، ومعظمها حقق نموًّا فى الأرباح، و7 شركات غير مقيدة، وهى: شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد، النصر للكيماويات الدوائية، الجمهورية، العبوات الدوائية، الشركة المصرية لتجارة الأدوية ومصر للمستحضرات الطبية.