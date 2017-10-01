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اقتصاد وأسواق
تعيين رؤساء جدد للمصرية للأدوية وإدكو
الأحد 01 أكتوبر 2017 12:57 ص
شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
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شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
أحمد صبرى:
كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية، أن الدكتور محمد ونيس رئيس الشركة أصدر قرارا بنقل اللواء دكتور طارق عبدالرحمن رئيس الشركة المصرية لتوزيع الأدوية إلى منصب رئيس الشركة العربية للكيماويات وللأدوية "ادكو".
وقال المصدر لـ"المال" إن ونيس سيصدر قرارا بنقل الدكتور أحمد حجازى رئيس شركة سيد للأدوية إلى منصب رئيس المصرية لتجارة الأدوية خلفا لطارق عبدالرحمن.
ولدى القابضة للأدوية 11 شركة، منها 5 شركات مقيدة بالبورصة، وهى: النيل، ممفيس، القاهرة، العربية والإسكندرية، ومعظمها حقق نموًّا فى الأرباح، و7 شركات غير مقيدة، وهى: شركة تنمية الصناعات الكيماوية سيد، النصر للكيماويات الدوائية، الجمهورية، العبوات الدوائية، الشركة المصرية لتجارة الأدوية ومصر للمستحضرات الطبية.
القابضة للأدوية
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