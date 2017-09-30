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بورصة وشركات
قيد العربية لإدارة الأصول بالبورصة خلال شهر
السبت 30 سبتمبر 2017 10:10 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
بخمسين قرشاً للسهم..
مصطفى طلعت
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية لحليج الأقطان، اليوم السبت، الخطوات النهائية لقيد وتداول شركتها المنقسمة "العربية لإدارة وتطوير الأصول" بالبورصة.
وقال هلال الحصرى الشريك بمكتب "زكى هاشم"، المستشار القانونى لعملية التقسيم، إنه من المقرر أن يتم قيد أسهم الشركة المنقسة بمصر المقاصة والبورصة، خلال شهر، برأسمال 136.7 مليون جنيه بواقع خمسون قرشاً للسهم وفقا للتقييم الدفتري.
وأوضح "الحصري"، خلال انعقاد الجمعية ، أن رأسمال الشركة القاسمة "العربية لحليج الأقطان" سيبلغ 1.35 مليار جنيه، بعد التقسيم، بواقع 4.5 جنيه للسهم موزعة علي 264.8 مليون سهم.
يذكر أن "العربية لحليج الأقطان" قررت، فبراير الماضى، تقسيم الشركة إلى كيانين، الأول القاسم متخصص فى نشاط حليج القطن وهو "العربية لحليج الأقطان"، و الآخر المنقسم يختص بنشاط التطوير العقارى وهو "العربية لإدارة وتطوير الأصول".
وأشار الحصري إلى أنه سيتم قيد وتداول الشركتين بالقيمة الدفترية للسهم كسعر استرشادي، موضحاً أنه جري التقييم وتم إعتماده بالقيمة الدفترية، ولم يتم أخذ القيمة السوقية للأراضي في الإعتبار لتجنيب المستثمرين، دفع ضريبة دخل بواقع 22.5% أرباح ناتجة عن عملية التقييم.
وأكد المستشار القانونى لعملية التقسيم أن القيمة السوقية لمحفظة أراضي الشركة، البالغة نحو 600 ألف متر، سيتم تحديدها والإعلان عنها خلال شهر ديسمبر المقبل، وهي أراض تقع بمناطق متميزة.
يذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة العربية لحليج الأقطان، اعتمدت في نفس اليوم، توزيع كوبون نقدي بواقع 20 قرشاً للسهم باجمالي ٥٢.٩ مليون جنيه وترحيل ١١ مليون جنيه من الأرباح، بنسبة حضور ٣٣٪ بواقع ٨٧ مليون سهم من إجمالي من يحق لهم التصويت.
وصدقت "العمومية العادية" على إعتماد تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وكذا القوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2017.
يشار إلى أن "العربية لحليج الأقطان" حققت صافي ربح بقيمة 70.42 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 28.5 مليون جنيه، بنمو بلغ 146%، فيما سجلت إيرادات بقيمة 53 مليون جنيه مقابل 16.8 مليون جنيه بقفزه بلغت 221%.
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