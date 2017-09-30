31.4 مليون دولار منحة لمصر لمواجهة التغيرات المناخية

وزير البيئة فى جلسة صندوق المناخ الأخضر

في الساحل والدلتا



خاص



قالت وزارة البيئة، مساء اليوم السبت، إنها نجحت في الحصول على موافقة صندوق المناخ الأخضر على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا بمنحة تقدر٣١.٤ مليون دولار.



وأوضحت الوزارة في بيان أن المشروع يهدف إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية.



وأشار بيان الوزارة إلى أنها وزارة الموارد المائية والرى سوف تساهم فى تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيه.



وأوضح أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر فى اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر الذى تستضيفه مصر حالياً ، وسط منافسة شرسة بين مصر والدول الأخرى التي تقدمت بمشروعاتها للحصول على منحة صندوق المناخ الأخضر.



