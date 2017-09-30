EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
تونس تتسلم أجهزة لمراقبة الحدود منحة من الصين
السبت 30 سبتمبر 2017 08:26 م
علم تونس
أخر الأخبار
علم تونس
وكالات:
تسلمت تونس، اليوم السبت، جهازين متنقلين للكشف بالأشعة بقيمة 12 مليون دينار (5 ملايين دولار) فى صورة منحة صينية، وذلك لتعزيز منظومة المراقبة الحدودية فى تونس.
وقال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية -الذى حضر مراسم استلام الجهازين فى ميناء حلق الوادى التونسى بحضور سفيرة الصين لدى تونس "بيان يا نهوا"- إن تعزيز منظومة المراقبة الحدودية التى تصل تكلفتها إلى 62 مليون دينار (25.8 مليون دولار) تهدف إلى تطوير الرقابة بالمعابر الحدودية وحماية الاقتصاد الوطنى من التجارة الموازية والتهريب.
ويشمل برنامج تعزيز منظومة المراقبة الحدودية التونسية، 4 بوابات أمريكية الصنع بقيمة 24 مليون دينار (10 ملايين دولار) تمكن من الكشف عن جميع المخابئ فى السيارات من خلال صور ثلاثية الأبعاد و3 أجهزة متنقلة للكشف بالأشعة صينية الصنع بقيمة 13 مليون دينار (5.4 ملايين دولار) علاوة على أجهزة وآلات أخرى للكشف بالأشعة لمراقبة عبور السيارات الخفيفة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا