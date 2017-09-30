تونس تتسلم أجهزة لمراقبة الحدود منحة من الصين

وكالات:



تسلمت تونس، اليوم السبت، جهازين متنقلين للكشف بالأشعة بقيمة 12 مليون دينار (5 ملايين دولار) فى صورة منحة صينية، وذلك لتعزيز منظومة المراقبة الحدودية فى تونس.

وقال يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية -الذى حضر مراسم استلام الجهازين فى ميناء حلق الوادى التونسى بحضور سفيرة الصين لدى تونس "بيان يا نهوا"- إن تعزيز منظومة المراقبة الحدودية التى تصل تكلفتها إلى 62 مليون دينار (25.8 مليون دولار) تهدف إلى تطوير الرقابة بالمعابر الحدودية وحماية الاقتصاد الوطنى من التجارة الموازية والتهريب.

ويشمل برنامج تعزيز منظومة المراقبة الحدودية التونسية، 4 بوابات أمريكية الصنع بقيمة 24 مليون دينار (10 ملايين دولار) تمكن من الكشف عن جميع المخابئ فى السيارات من خلال صور ثلاثية الأبعاد و3 أجهزة متنقلة للكشف بالأشعة صينية الصنع بقيمة 13 مليون دينار (5.4 ملايين دولار) علاوة على أجهزة وآلات أخرى للكشف بالأشعة لمراقبة عبور السيارات الخفيفة.