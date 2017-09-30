القوات العراقية تسيطر على 60% من مصفاة بيجي

وكالات:



أكد المستشار الإعلامى لجهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، صباح النعمان، اليوم السبت، أن القوات العراقية استعادت سيطرتها على نحو 50% من قضاء الحويجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.



وقال النعمانى- فى تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية- "إن القطاعات الأمنية العراقية توغلت داخل أعماق قضاء الحويجة باتجاه 3 محاور، محور تقدمت منه الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع، ومحور تقدم منه الجيش العراقى، والمحور الثالث تقدم منه جهاز مكافحة الإرهاب"، موضحا أنه تم تدمير 3 سيارات مفخخة تابعة لتنظيم داعش الإرهابى على يد قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبدعم من طائرات التحالف الدولى.



ومن جهته، أعلن قائد عمليات الحويجة، الفريق الركن رشيد يار الله - فى وقت سابق - استعادة القوات العراقية السيطرة على 11 قرية بقضاء الحويجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابى، وعلى صعيد متصل، تمكنت القوات الأمنية العراقية، بمساندة من قوات الحشد الشعبى، من تحرير سلسلة جبال حمرين جنوب شرق قضاء الحويجة بالكامل.



وذكر إعلام قوات الحشد الشعبى - فى بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - أن القوات الأمنية وقوات اللواءين الثانى والحادى عشر فى الحشد تمكنت من تحرير سلسلة جبال حمرين (جنوب شرق قضاء الحويجة) بالكامل، مبينا أن القوات رفعت العلم العراقى فوقها بعد أن خاضت معارك عنيفة مع عناصر (داعش)، منذ يوم أمس.