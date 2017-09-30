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سيـــاســة
الصين: نعلق أهمية على زيارة ترامب إلى بكين
السبت 30 سبتمبر 2017 07:39 م
دونالد ترامب 1
أخر الأخبار
ملياردير أمريكي 1
المال خاص
قال الرئيس الصينى شى جين بينج: إن بلاده تعلق أهمية كبيرة على الزيارة المرتقبة لنظيره الأمريكى دونالد ترامب فى شهر نوفمبر المقبل، وأنه يتطلع إلى العمل معه لرسم الخطوط العريضة للعلاقات بين البلدين خلال السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت مع وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الذى بدأ زيارة رسمية إلى بكين فى وقت متأخر من مساء أمس، لإجراء محادثات مع القيادة الصينية حول العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة الكورية وترتيبات أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكى للصين والعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وشدد بينج على أن زيارة ترامب ستكون فرصة كبيرة لتطوير العلاقات الصينية الأمريكية، ولهذا فإنه يجب على الجانبين أن يعملا معا بشكل وثيق فى سبيل نجاحها على أفضل وجه.
ونوه شى باستقرار العلاقات بين البلدين بشكل عام، وكذا بمستوى التواصل بينه وبين ترامب، مؤكدا على ضرورة أن يبنى الجانبان الصينى والأمريكى على التوافق فى الآراء بين القيادتين.
وحث الرئيس الصينى على تعميق التعاون بين البلدين على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية وتعزيز التنسيق والتواصل حول القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، قائلا إن المصالح المشتركة بين بلاده والولايات المتحدة تتجاوز بكثير أى خلافات بينهما، ولهذا فإن تعاونهما هو الخيار الصحيح الوحيد.
دونالد ترامب
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