بروتوكول تعاون بين برلماني مصر والصومال

رئيس مجلس النواب المصري ونظيره الصومالي

ياسمين فواز



وقع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، مع محمد شيخ عثمان جواري رئيس مجلس الشعب الصومالي، بروتوكول للتعاون المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء عبد العال وجواري بالقاهرة.



وأوضح بيان، أن البروتوكولبهدف إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات المصرية الصومالية عبر التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك للشعبين الشقيقين



وبخلاف ذلك الهدف المؤسسي، تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة على جداول أعمال المنظمات البرلمانية الإقليمية والعالمية التى يحضرها ممثلو الطرفين بهدف تقريب وجهات النظر والتقدم برؤية موحدة إزاء هذه القضايا فى تلك المحافل.



ويهدف البروتوكول أيضا إلى تنسيق التعاون بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من معهد التدريب البرلمانى المصرى فى مجال رفع القدرات البرلمانية لكل من أعضاء البرلمان والسادة العاملين بمجلس الشعب الصومالى .





وكان اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والدور المأمول من مصر في دعم الصومال خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالكوادر المصرية ذات الخبرة في المجال الدستوري، إضافة الدعم الأمني والتعليمي.



وأكد اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، خاصة في النواحي الأمنية والتعليمية وتطوير البنية التحتية في الصومال، وفق البيان.







