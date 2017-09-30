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استثمار
وزير الصحة: معرض المستلزمات المحلية الطبية 12 أكتوبر
السبت 30 سبتمبر 2017 07:28 م
أحمد عماد الدين راضي
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أحمد عماد الدين راضي
أحمد صبرى
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إقامة معرض للصناعات المصرية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية والمستهلكات، 12 أكتوبر المقبل، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية.
جاء ذلك خلال اجتماعة مساء اليوم بالدكتور شريف عزت رئيس غرفة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف الصناعية، وممثلي الشركات المحلية للمستلزمات الطبية، وقيادات الوزارة.
أوضح وزير الصحة والسكان أن هذا الاجتماع يأتي لتشجيع دخول الشركات المحلية في مناقصة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية المطلوبة لوزارة الصحة للعام المالي القادم، وذلك حرصا من الوزارة على تشجيع الصناعات المحلية للمستلزمات الطبية، والتي تمثل قطاعا واحدا للمنتجات الطبية في مصر.
واستمع وزير الصحة والسكان لآراء وطلبات ممثلي الشركات المحلية، ووجه قيادات الوزارة بتسهيل الإجراءات لتخطي العقبات التى تواجه الشركات المحلية، وأنه سيسعى جاهدا لحل مشاكلهم وطلباتهم لتسهيل التعامل معهم، تمهيدًا لتسهيل مهمتهم لدخول مناقصة شرم الشيخ المقبلة.
ومن جانبه، أشار الدكتور شريف عزت رئيس غرفة صناعة المستلزمات الطبية باتحاد الغرفة الصناعية، إلى أن عدد شركات المستلزمات الطبية بالغرفة الصناعية يبلغ 230 شركة، وبلغ حجم صادراتها للدول الأوروبية والعربية أكثر من 250 مليون دولار، لافتا إلى أن الشركات المحلية قادرة على تغطية حاجة المستشفيات من المستلزمات الطبية بنسبة 100%.
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