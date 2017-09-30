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سيـــاســة
برلمانية : نتائج تعداد 2017 تاريخية لذوي الإعاقة
السبت 30 سبتمبر 2017 07:16 م
ذوو الإعاقة
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ذوو الإعاقة
ياسمين فواز
قالت البرلمانية، الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمرأة والقومى للإعاقة، إن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبة العامة والاحصاء اليوم من نتائج تعداد 2017 فيما يخص الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نتائج فارقة ويوم تاريخى
وأوضحت أنه لأول مرة يحصى تعداد عام 13.3 % من عدد السكان من الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أنه رقم يتناسب بشكل كبير مع المؤشرات التى وضعتها منظمة الصحة العالمية ويؤكد إن أبناء هذه الشريحة رقم كبير لا يمكن الاستهانة به.
وثمنت هجرس عضو مجلس النواب توجيهات الرئيس إلى الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة بالاخذ في الاعتبار ما اعلنه التعداد من ارقام للاشخاص ذوى الإعاقة عند وضع السياسات والاستراتيجيات وتوزيع الخدمات
وأشارت هجرس إلى أن خروج هذا التعداد بهذا الشكل يجعل منه إنجازا مصرىا يرقى إلى المستوى العالمى ويضع مصر على أعتاب مرحلة من التخطيط المبنى على دقة في البيانات وواقعية في الإحصاءات وعدم إغفال شريحة مهمة مثل شريحة الأشخاص ذوى الإعاقة.
واعتبرت هجرس إن الاعلان عن تعداد الأشخاص ذوى الإعاقة بما يمثل 13% من تعداد المجتمع المصرى في هذا التوقيت ياتى ليضع الجميع أمام مسئولياته في حصول أبناء هذه الشريحة على حقوقها بما يتناسب مع نسبتها في المجتمع.
وتوقعت أن تعيد جميع الجهات والهيئات نظرتها لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في ظل هذه الأرقام وفى ظل رعاية مباشرة من القيادة السياسية لابناء هذه الشريحة وهو ما ترجم بتخصيص عام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة.
واليوم أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، تعداد إلكتروني للسكان والمنشآت بالبلاد، يتضمن أرقاما عديدة بينها الإعلان عن عدد 104.2 ملايين نسمة داخل وخارج مصر، وأكثر من 16 مليون مبنى، واحتلال مصر المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأكثر سكانا على مستوى العالم.
وتعداد 2017 هو الأول إلكترونيا فى مصر بعد سنوات من التعداد الورقي التقليدي، وتم عبر "التابلت" والخرائط الرقمية واستهلك شهرين من العمل الميداني بدلا من عامين كانت ستخصص لو تم اعتماد النظام الورقي.
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