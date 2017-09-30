أحزاب تستنجد بالشعب لمواجهة تردي الأوضاع

انتخابات النواب

سلوى عثمان



دعت أحزاب "المصري الديمقراطى الاجتماعى"، "مصر الحرية"، "التحالف الشعبي الاشتراكى"، "الدستور"، "تيار الكرامة"، "العيش والحرية" ــ تحت التأسيس، الشعب المصري للوقوف إلى جانب السياسيين والشباب الذين يحاولون التصدي لممارسات النظام، وخلق منافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضحت الأحزاب الموقعة على البيان أنه رغم الدعم والتفويض الكامل من نسبة غير مسبوقة من الشعب المصري لرئيس مصر الحالي لإدارة البلاد، قبل وبعد استقالته من منصبه العسكري، ومرورا بإعلان ترشحه وفوزه في الانتخابات دون منافسة طبقا للنتائج المعلنة وحتى الآن، فإنه بالرغم من هذا كله فإن هذه الإدارة لم تسفر إلا عن تردٍ كامل للأوضاع المعيشية للشعب المصري، وتضاعفٍ لحجم الدين، واستنزاف الموارد في مشروعات ضخمة دون عائد، وازدياد وتكرار الحوادث الإرهابية رغم إعلان الطوارئ، وفوق كل ذلك التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في انتهاك واضح للدستور، وبموجب اتفاقية باطلة بأحكام قضائية، وفى ظل ذلك تضاعفت حالات الاعتقال خارج القانون، والإخفاء القسري، والتدخل في المنظومة القضائية، والتدخل في حرية الصحافة، وحجب المواقع الإعلامية والصحفية، ومصادرة الحريات الفكرية والسياسية والإعلامية والصحفية بمعاقبة كل من يلقي الضوء أو يتحدث عن مدى التردي الذي وصلت إليه البلاد نتيجة سوء الإدارة.



وأكدت الأحزاب أنه في هذا السياق، والذي لا ينفصل عما يتم من إجراءات قمعية أقدمت السلطة مؤخرا على العديد من عمليات الاعتقال، واستصدار أحكام ضد سياسيين حزبيين وغير حزبيين بأدلة وقرائن مقدمة من السلطة التنفيذية، وتهديدٍ لآخرين بمصادرة وغلق مقار أعمالهم ليتوقفوا عن أنشطتهم الساعية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والتصدي للفشل في الإدارة الذي أوصل الشعب المصري للعيش في معاناة يومية لا يرى أي أمل للخروج منها.



وشددت الأحزاب على أن محاولة الترشح للرئاسة لإعطاء الشعب المصري الأمل في وجود بدائل أخرى، والمبادرات التي تسعى لطرح بدائل سياسية واقتصادية وضمان نزاهة الانتخابات ومحاولة التوافق على مرشح رئاسي كانت سببا في تعرض من تقدموا الصفوف ودعموا العمل الجماعي للأذى المادي والجسدي والمعنوي، وعقابا لهم و لكل من شارك معهم في ذلك.



ولذلك دعت هذه الأحزاب الشعب المصري أن يكون مساندا لهم في أزمتهم التي لم يكونوا ليتعرضوا لها لولا اهتمامهم وانشغالهم بقضايا الشعب والوطن.



وأضاف البيان "لا نرى في الحقيقة أيا ما يمكن أن يوجه للقائمين على إدارة البلاد بعد أن تم تجاوز كل الحدود في الظلم والعداوة والبطش، ارتكازا إلى القوة والسلطات التي منحهم الشعب المصري إياها، ولكننا نرجع إلى الشعب مصدر السلطة والقوة، وسنبقى متمسكين بحق المواطنين في العدل والحرية والكرامة.