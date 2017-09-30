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اقتصاد وأسواق
البنا يطلق مبادرة زراعة النخيل بمدارس الوادي الجديد
السبت 30 سبتمبر 2017 07:05 م
وزير الزراعة
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وزير الزراعة
الصاوي أحمد
شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إطلاق مبادرة المحافظة لتعميم زراعة أشجار النخيل بالمدارس، وذلك بمدرسة الراشدة الابتدائية المشتركة.
وقام البنا والزملوط يرافقهم تلاميذ المدرسة بغرس فسائل النخيل للإعلان بشكل رسمي عن إطلاق تلك المبادرة ودعمها.
وأشاد وزير الزراعة بتلك المبادرة، وأهمية تعميمها بما يساهم أيضا في تعزيز قيمة الانتماء فضلا عن المساهمة في النهوض بزراعات النخيل في مصر.
ولفت إلى أن مصر من الدول المتفوقة في زراعة النخيل، ولديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الانتاج السنوي من التمور نحو 1.3 مليون طن.
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