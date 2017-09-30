مطالبات بدراسة البرلمان لأرقام تقرير تعداد 2017

سلوى عثمان





أثار إعلان التعداد الأول الإلكتروني للسكان والإسكان والمنشأت اليوم السبت، مطالبات برلمانية بدراسته في البرلمان لأهمية أرقامه.



وأوضحت النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب، أن ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بشأن الأرقام والبيانات الخاصة بالشباب ومراكز الشباب ونسبة البطالة و ما يخص ملف الشباب غاية فى الأهمية.



وقالت إنه "يعتبر خطة عمل البرلمان لاسيما لجنة الشباب والرياضة فى المرحلة القادمة".



وأكدت سالم على أن هذا التقرير يرصد وبدقة مشكلات الشباب ويضع يده على المحافظات التى تحتاج إلى تنمية واهتمام من جانب الحكومة والبرلمان بشأن ملف الشباب.



وقالت إنه "يحلل وبدقة المحافظات التى بها أعلى نسبة بطالة ونسب الشباب من الذكور والإناث، مما يعني أن نتخذ من هذا التقرير نقطة بدء لدراسة كافة الجوانب ووضع خطة عمل بجدول زمني، والحلول التشريعية لمساعدة الحكومة على خطتها بشأن التعامل مع ملف الشباب،والمحاسبة عند التقصير ".



كما طالبت وزارة الشباب وأيضا لجنة الشباب والرياضة بالاجتماع سريعا لوضع خطة للتعامل مع هذا التقرير وما ورد به من مؤشرات هامة ودلالات بشأن الشباب لوضع إستراتيجية عمل تعتبر هى خطة اللجنة فى دور الانعقاد القادم لحل مشكلات الشباب



في السياق ذاته، أكد النائب علاء والى ، عضو مجلس النواب، على أن التقرير الذي صدر من التعبئة والإحصاء غاية فى الأهمية ويحمل الكثير من المفاجآت الرقمية والتحليلية والإحصائية، ومن الأهمية بمكان أن يناقشه البرلمان تحت القبة.



وأضاف والى أن هذا التقرير يرصد وبدقة المشكلات المزمنة التى تمر بها مصر، ويضع أيدينا وبالأرقام على أوجه الخلل والتى إذا ما درسنا هذه الأرقام سوف نصل إلى حلول تساهم فى القضاء على المشكلات سواء التعليمية أو السكانية أو الصحية.



وطالب والى البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا التقرير وعرضه على البرلمان كي نستطيع أن نواجه ما به من مشكلات بالأدوات الرقابية والتشريعات الجديدة التى تحل من الأزمات التى تمر بها مصر.



واليوم أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، تعداد إلكتروني للسكان والمنشآت بالبلاد، يتضمن أرقاما عديدة بينها الإعلان عن عدد 104.2 ملايين نسمة، وأكثر من 16 مليون مبنى، واحتلال مصر المرتبة الثالثة عشرة من بين الدول الأكثر سكانا على مستوى العالم.



وتعداد 2017 هو الأول إلكترونيا فى مصر بعد سنوات من التعداد الورقي التقليدي، وتم عبر "التابلت" والخرائط الرقمية واستهلك شهرين من العمل الميداني بدلا من عامين كانت ستخصص لو تم اعتماد النظام الورقي.









