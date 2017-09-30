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ثقافة وفنون
محمد سراج : أغنيتي الجديدة تضم أسماء النجوم الكبار
السبت 30 سبتمبر 2017 06:33 م
المطرب محمد سراج
أخر الأخبار
المطرب محمد سراج
أحمد حمدي
قال المطرب الشاب محمد سراج لـ"المال نيوز" إنه واحد من معجبي النجمين وائل جسار وإليسا، ويحترم تاريخهما الفني كثيرا.
وأضاف أنه يستعد لتقديم أغنية جديدة الفترة المقبلة "وبفتكرك"، وستكون أغنية سينجل، ويمكن أن يقوم بتصويرها بطريقة الفيدو كليب أيضا.
وتابع أن كلماتها تحوي أسماء لنجوم كبار في الغناء منهم عمرو دياب، وعبدالحليم حافظ، وأنغام.
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