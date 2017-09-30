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بورصة وشركات
العربية لحليج الأقطان تعمد التوزيعات وإجراءات التقسيم
السبت 30 سبتمبر 2017 05:55 م
شركة العربية لحليج الأقطان 2
أخر الأخبار
شركة العربية لحليج الأقطان 2
مصطفى طلعت
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية لحليج الأقطان اليوم السبت، توزيع كوبون نقدي بواقع 20 قرشاً للسهم باجمالي ٥٢.٩ مليون جنيه وترحيل ١١ مليون جنيه من الأرباح.
وبلغت نسبة الحضور في الجمعية ٣٣٪ بعدد ٨٧ مليون سهم من إجمالي من يحق لهم التصويت.
وصدقت العمومية على اعتماد تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وكذا القوائم المالية للعام المالي المنتهي في يونيو 2017.
وعلى الجانب اعتمدت الجمعية العامة غير العادية على التقييم الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بغرض تقسيم الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة على إنهاء كافة اجراءات قيد الشركة المنقسمة - العربية لإدارة الاصول والتنمية العقارية - في البورصة ومصر المقاصة.
يشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح بقيمة 70.42 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 28.5 مليون جنيه.
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