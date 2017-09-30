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اتصالات وتكنولوجيا
تجار المحمول: زيادة أسعار الكروت مضرة
السبت 30 سبتمبر 2017 05:33 م
شركات المحمول
أخر الأخبار
شركات المحمول
خاص
قالت النقابة العامة لتجار المحمول والإتصالات، إن قرار شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن للمرة الثانية خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 36% ، لم يراع الحالة الاقتصادية وأضر بالمواطن والتاجر.
وأوضح حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، في تصريحات له، أن هذه الزيادة ستؤثر سلبيا علي المستهلكين فى ظل موجه إرتفاع معظم أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأشار إلى أن الشركات تجاهلت مطالبة النقابة الممثل الشرعي لتجار المحمول بضروره زيادة هامش ربح كارت الشحن.
وطالب النبراوي، شركات الاتصالات، بضرورة زيادة هامش ربح كروت الشحن للتجار من 2% لـ5%، حتى يحقق التجار هامش ربحا عادلا فى ظل حرص الشركات على رفع أسعار كروت الشحن مرتين خلال العام.
وأكد نقيب تجار المحمول والاتصالات، التزام التجار الكامل بالأسعار التي تقرها الشركات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وأضاف نقيب تجار المحمول والاتصالات، أن أية سلعة جبرية يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة.
وأوضح النبراوي، أن هوامش ربح التجار من كروت الشحن غير عادلة، مطالبا الشركات بعقد اجتماع عاجل لبحث الأزمة مع النقابة، الممثل الرسمي لتجار المحمول والاتصالات بالجمهورية.
ولفت نقيب تجار المحمول، إلى أن عدد موزعي وتجار كروت الشحن بالجمهورية، نحو 50 ألف موزع وتاجر، إضافة إلى القطاعات الدخيلة، التي يصل عددها لأكثر من ذلك، مثل السوبر ماركت ومحلات البقالة والأكشاك وغيره
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