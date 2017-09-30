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سيـــاســة
المجلس الأعلى للإعلام يحظر ظهور المثليين إلا بشرط
السبت 30 سبتمبر 2017 05:24 م
مكرم محمد أحمد
أخر الأخبار
مكرم محمد أحمد
إيمان عوف
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، حظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون اعترافاً بخطأ السلوك وتوبة عنه.
وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس في بيان أن هذا لا يعني أننا ندفن رؤوسنا في الرمال ونتجاهل الداء أو ننكره.
وقال "على العكس المطلوب علاجه والتخلص منه بإعتباره مرضاً يشيع لأسباب يحسن كشفها والعمل على علاجها وهنا يأتي دور الإعلام ورسالته التي من واجبها التبصير بخطورة الداء وأسباب إنتشاره والتحذير من مخاطره وليس الترويج له".
وأضاف : "ومن واجب الإعلام أن يسلط الأضواء على هذه المخاطر ويناقشها في إطار علمي موضوعي يستهدف التعبير عن خطورة المشكلة لا الإحتفاء بها".
وتابع "إننا ندعو هؤلاء المثليين إلى ستر عيوبهم وأفعالهم المؤثمة وليس المباهاة بها لأنها شر خالص دايم عظيم ينبغي الخلاص منه".
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