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اقتصاد وأسواق
ننشر قائمة أسعار عملات الجمارك حتى نهاية أكتوبر
السبت 30 سبتمبر 2017 05:04 م
الدولار اليورو الاسترليني
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العملات الأجنبية 5
بعد تثبيت الدولار عند ١٦ جنيها
مها أبوودن
أعلنت مصلحة الجمارك اليوم السبت، عن قائمة أسعار العملات المتداولة بالمنافذ الجمركية بداية من أول اكتوبر وحتى نهايته، تزامنا مع تثبيت سعر الدولار الجمركى عند معدلات شهر سبتمبر بواقع ١٦ جنيها .
وثبتت وزارة المالية منذ قليل سعر الدولار الجمركى، وهو سعر الدولار الذى يتم على أساسه تقييم الرسوم الجمركية فى المنافذ ، عند ١٦ جنيها حتى نهاية أكتوبر وهو نفس المعدل الذى أعلنته الوزارة له طيلة شهر سبتمبر الجاري .
وننشر فيما يلى صورة من قائمة أسعار العملات
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