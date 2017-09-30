صندوق المناخ الأخضر يمول مصر بـ 350 مليون دولار

خالد فهمى وزير البيئة

المال - خاص



قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مصر حصلت على موافقة صندوق المناخ الأخضر لتمويل 3 مشروعات، بأكثر من 350 مليون دولار، منها مشروع برنامج توسيع نطاق تمويل المناخ لدى القطاع الخاص من خلال المؤسسات المحلية، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة للتوسع في تمويل مشروعات تخفيف الانبعاثات في شكل قروض ميسرة للقطاع الخاص للدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.



ووافق الصندوق على مشروع الإطار التمويلى للطاقة المتجددة فى مصر بتمويل 154.7 مليون دولار، ويهتم المشروعان بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال إحلال مصادر الطاقة التقليدية بالجديدة والمتجددة لتقليل الانبعاثات الناتجة، وبالنسبة للانشطة التمكنية التى تساهم فى التخطيط الأفضل لإعداد حزمة مشروعات، فقد حصلت مصر على 300 ألف دولار لدعم اعمال نقطة الاتصال الوطنية.



وصرح فهمي بأن مصر تقدمت بمقترح مشروع لإعداد الخطة الوطنية للتكييف بـ 3 ملايين دولار، بهدف إعداد الدراسات والمشروعات بالشكل المتفق عليه دولياً، خاصة وأن مشروعات التكيف أصبحت أولوية ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن خليط الطاقة بنسبة 34%، وتمشياً مع التوجه الوطني لدعم قطاع الطاقة الجديدة.



وأضاف أن مصر لديها مقترحات لـ 8 مشروعات في مجال التكيف بعضها جاهز للتقديم للصندوق، وتم خلال الدورة الحالية للصندوق تقديم مقترح مشروع للتكيف في مجال الموارد المائية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى.



وحصلت مصر على تمويل المشروعات كنتيجة لأعمال اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر على ما يقرب من عامين بموارد وجهود محلية دون دعم تمويلى من الصندوق فى مرحلة الإعداد، وتتناول مصر تنظيم أعمال الصندوق من خلال لجنة وطنية تضم كافة الجهات المعنية من وزارات الخارجية، الاستثمار والتعاون الدولى، الموارد المائية والرى، الزراعة، الصناعة، المالية، التخطيط، وذلك برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد نقطة الاتصال الوطنية للصندوق فى مصر.